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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Де санкції проти Росатому?

Валерій Чалий
20 листопада, 2024 середа
16:02
Погляд

Росіяни за командою воєнних злочинців цілеспрямовано б’ють ракетами по підстанціях навколо українських атомних станцій

Зміст

Залишається в руках божевільних окупантів українська Запорізька АЕС, по суті – атомна бомба уповільненої дії. 

Б’ють по цивільній інфраструктурі. Це не те що поза всякими нормами й правилами ведення війни.. 

Це все – масштабний російський державний тероризм, нічим не прикритий. Метою якого є залишити без ключових потреб (тепла взимку, води, каналізації, що забезпечується надійним електропостачанням) мільйони людей в центрі Європи, зламати їх здатність до опору агресії.

МАГАТЕ офіційно підтверджує такі наміри. Всі все бачать…

Вже пройшло майже три роки широкомасштабної війни. Часу переорієнтувати свої потреби в партнерів вже було достатньо. Де санкції проти Росатому?

Це тепер не лише російська енергетична зброя. Не лише джерело коштів на продовження агресії. Там тепер виробляються озброєння й в обхід санкцій постачають компоненти тих же ракет, якими вбивають людей.

Якщо готові "підтримувати стільки, скільки потрібно", – то зараз якраз потрібно розв'язати питання перекриття кисню Росатому! Це дуже потрібно. Негайно!  

Якщо ні, то жодного морального права забороняти Україні в її героїчній одноосібній самообороні симетричні заходи ні в кого вже не буде. 

Ви не хочете ескалації у війні? Ескалація вже скоро на порозі не лише українських, але й ваших домівок. Забруднене радіацією повітря, страх перед невідомим, мільйони нових біженців від війни… Це – не гіпотетично. Це – один з можливих сценаріїв. Його ще можна уникнути. 

Зробіть рішучі кроки!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Валерій Чалий
тероризм
санкції проти Росії
Війна з Росією
Запорізька АЕС
атомна енергетика
ракетний удар
ядерна небезпека
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