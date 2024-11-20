Це все – масштабний російський державний тероризм, нічим не прикритий. Метою якого є залишити без ключових потреб (тепла взимку, води, каналізації, що забезпечується надійним електропостачанням) мільйони людей в центрі Європи, зламати їх здатність до опору агресії.

Б’ють по цивільній інфраструктурі. Це не те що поза всякими нормами й правилами ведення війни..

Вже пройшло майже три роки широкомасштабної війни. Часу переорієнтувати свої потреби в партнерів вже було достатньо. Де санкції проти Росатому?

Це тепер не лише російська енергетична зброя. Не лише джерело коштів на продовження агресії. Там тепер виробляються озброєння й в обхід санкцій постачають компоненти тих же ракет, якими вбивають людей.

Якщо готові "підтримувати стільки, скільки потрібно", – то зараз якраз потрібно розв'язати питання перекриття кисню Росатому! Це дуже потрібно. Негайно!

Якщо ні, то жодного морального права забороняти Україні в її героїчній одноосібній самообороні симетричні заходи ні в кого вже не буде.

Ви не хочете ескалації у війні? Ескалація вже скоро на порозі не лише українських, але й ваших домівок. Забруднене радіацією повітря, страх перед невідомим, мільйони нових біженців від війни… Це – не гіпотетично. Це – один з можливих сценаріїв. Його ще можна уникнути.

Зробіть рішучі кроки!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.