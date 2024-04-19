Деколонізація Росії: Божі млини мелють повільно
Слідом за Європейським парламентом Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо деколонізації РФ
Окрім іншого, там зазначено:
- що РФ є федерацією лише формально;
- що корінні народи насильно русифікуються, піддаються репресіям і дискримінації;
- що втрати корінних народів в російській армії непропорційно великі, і це є кампанією знищення;
- що деколонізація РФ є необхідною умовою для встановлення демократії;
- що європейські держави, ЄС та ООН мають звернути увагу на численні порушення прав людини та прав народів на шкоду корінним поневоленим народам РФ.
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Величезна подяка за особистий внесок Марії Мезенцевій, голові Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, голові Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань взаємодії з корінними поневоленими народами РФ.
Резолюція, присвячена російському тоталітарному режиму, містить ще чимало надзвичайно важливих тез: про українські атаки на російські НПЗ, про політв'язнів, про ціну на нафту й старі танкери, про обхід санкцій, про Росатом, про РПЦ, про американську допомогу.
Божі млини мелють повільно, але невідворотно.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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