Окрім іншого, там зазначено:

що РФ є федерацією лише формально;

що корінні народи насильно русифікуються, піддаються репресіям і дискримінації;

що втрати корінних народів в російській армії непропорційно великі, і це є кампанією знищення;

що деколонізація РФ є необхідною умовою для встановлення демократії;

що європейські держави, ЄС та ООН мають звернути увагу на численні порушення прав людини та прав народів на шкоду корінним поневоленим народам РФ.

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Величезна подяка за особистий внесок Марії Мезенцевій, голові Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, голові Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань взаємодії з корінними поневоленими народами РФ.

Резолюція, присвячена російському тоталітарному режиму, містить ще чимало надзвичайно важливих тез: про українські атаки на російські НПЗ, про політв'язнів, про ціну на нафту й старі танкери, про обхід санкцій, про Росатом, про РПЦ, про американську допомогу.

Божі млини мелють повільно, але невідворотно.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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