Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Демонстрація мап вже не допоможе. Треба демонструвати особистий успіх
OPINION

Демонстрація мап вже не допоможе. Треба демонструвати особистий успіх

Валерій Чалий
21 жовтня, 2025 вiвторок
14:01
Погляд

Думаю, тепер всім зрозуміло, що програма роботи офіційної делегації й конфігурація учасників зустрічі Президента України з Президентом США у Вашингтоні з нашого боку мали б бути дещо іншими

Зміст

Очевидно, було б краще спочатку провести зустріч у Конгресі і, можливо, дати інтерв’ю одному з теле- або навіть youtube-каналів для консервативної публіки, поїхати в військовий шпиталь (скажімо, в Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда в Бетезді (це – близько), зустрітися з американськими й українськими ветеранами війни. 

Це не дало б американській стороні можливості одноосібно формувати інформаційне тло, і дозволило б виграти час для підготовки до зустрічі в зміненій (після дзвінка російського очільника Президенту США) ситуації. 

Враховуючи склад американців (одна присутність глави Пентагону та начальника ОКНШ про пріоритети питань свідчила зразу) та всі ці емоції - "він вас знищить", "треба на все погоджуватися прямо зараз" та формат 1+6, корисніший був би такий склад учасників з Української сторони:

  • Президент України;
  • Посол України в США;
  • Глава Офісу Президента України або профільний (з питань зовнішньої політики) заступник Глави Офісу;
  • Міністр закордонних справ України;
  • Заступник Глави Офісу з військових питань;
  • Голова СБУ;
  • Начальник ГУР МО України.

Тут сама демонстрація мап вже не допоможе. Тут треба демонструвати особистий успіх і впевненість та прогноз можливих кроків й акцентувати на російські брехні, ІПСО та слабких місцях ворога (сьогоднішній стан і прогноз). 

Також важливо пояснити, що та "комерція", яку пан Дмитрієв "впарює" пану Віткоффу, — від корисних копалин та Арктичних покладів до тунелю від Чукотки до Аляски, — жодним чином не переважить вигоду від успіху США та особисто президента у встановленні реального миру в Європі та економічної взаємодії з європейськими партнерами.

Не наполягаю, що це б змінило позицію американців, тим більше їх теперішнього лідера, але принаймні вивело б Президента України зі штучно створеної вразливої позиції на переговорах. 

І так — потрібно мати інформацію про наміри іншої сторони перед зустрічами та розробляти різні сценарії та ролі учасників в умовах швидкої зміни ситуації. 

Це, звісно, теорія. Легко спостерігати… Важко добитися результату в таких обставинах. А ініціативу собі повертати якось треба. Поки наші відважно б’ються на фронті, а українці вірять, що капітуляції не буде – це ще можливо.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

