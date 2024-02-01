Прикро, що в переліку було проігноровано Зелений Клин (Далекий Схід, Закитайщина), Сірий Клин (Омщина) і Жовтий Клин (Надволжя від Самари вниз до Астрахані та Надуралля) - названо тільки Малиновий Клин (Кубань). Але завжди є інструмент доповнення тексту окремим Указом.

Хід однозначно корисний для нас.

По-перше, в усього кремлівського пропагандистського пулу і в чиновників різного рівня палає, і то міцно. Адже Зеленський зафіксував не тільки абстрактний історичний факт, а цілком собі конкретний сьогоднішній демографічний. Там дійсно і тепер мешкають мільйони українців, котрі досі визнають себе українцями, хоча дай Боже щоб суржиком володіли. Про вивчення своєї історії й не йдеться.

У Кремлі це знають. В Києві це знають. У Кремлі знають, що в Києві знають... Провокація капітальна і якісно зроблена. Західні ЗМІ негайно підтримали хвилю — їм очевидно сподобалась ідея.

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По-друге, це частина нашої обов'язкової щоденної формальної роботи з європейським і світовим товариством у їхньому правовому полі задля фіксації постійних і системних порушень Росією всіх міжнародних актів, яких тільки можна. Адже підписаний документ, "наголошуючи на необхідності дотримання Російською Федерацією міжнародних зобов’язань" і "керуючись положеннями Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин".

Всі, звісно, і так у курсі, що Кремль плювати хотів на правові акти. Але тут з'являється чутливий контент: Росія не тільки провадить геноцид українців у форматі агресивної війни та окупації, але ще й послідовно і цілеспрямовано знищує ідентичність українського населення, котре століттями мешкає на теренах, які тепер належать РФ.

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По-третє, документ нарешті офіційно зафіксував напрям роботи наших спецслужб і громадських ініціатив з демонтажу Росії на безпечні національні держави через взаємодію з організаціями поневолених народів Росії (той же Ідель-Урал). Тепер те, що починалося на голому ентузіазмі окремих людей, визнано повноцінним напрямом роботи КМ і окремих міністерств: "активізація роботи з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів; розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами".

Тобто, документ матиме конкретні позитивні наслідки на міжнародному рівні. Хоча, звісно, тролінг росіян — то теж святе.

Але ще три Клини українців таки варто додати до переліку. Бо в заголовках ЗМІ вже виглядає так, ніби ми забули й відмовилися від мільйонів українців на мільйонах км² теренів Росії.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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