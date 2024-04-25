Чому раптом громадянам за кордоном можна нехтувати цим обов'язком?

Захисники права не виконувати закони, особливо серед депутатів, могли б, наприклад, говорити про те, як в більш зручний спосіб організовувати для громадян за кордоном їх військовий облік. Але ж ні, про це геть мова не йде.

Тому що всі захисники чудово розуміють, що захищають вони людей, які не збираються і не хочуть бути на такому обліку. Тобто, захищають ухилянтство як принцип. От тільки чому ці всі політичні захисники ухилянтів думають, що саме оці втікачі прийдуть за них голосувати на виборах? Не для того вони тікали.

Ну, й цінність таких носіїв українських паспортів для країни, я вважаю, сильно перебільшена. Тому що український паспорт для них лише зручний інструмент вибивання всіляких шарових благ, не більше. Там де не світить шара, а треба ще щось віддати — там цих не докличешся.

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І не треба боятися, що в нас стане раптом замало населення. Це також маніпуляція. Хто взагалі сказав, що це благо для країни мати високу щільність населення? А раптом навпаки, простора і малонаселена територія виявиться більш приємним для життя місцем?

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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