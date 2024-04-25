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Головна Погляд Дипломати vs ухилянти: Паспорт для багатьох — інструмент для шари
OPINION

Дипломати vs ухилянти: Паспорт для багатьох — інструмент для шари

Ольга Лень
25 квітня, 2024 четвер
14:00
Погляд Ольга Лень

Розповідаючи про права на консульські послуги обходять той незручний момент, що громадяни України все ж таки повинні стати на військовий облік

Чому раптом громадянам за кордоном можна нехтувати цим обов'язком?

Захисники права не виконувати закони, особливо серед депутатів, могли б, наприклад, говорити про те, як в більш зручний спосіб організовувати для громадян за кордоном їх військовий облік. Але ж ні, про це геть мова не йде.

Тому що всі захисники чудово розуміють, що захищають вони людей, які не збираються і не хочуть бути на такому обліку. Тобто, захищають ухилянтство як принцип. От тільки чому ці всі політичні захисники ухилянтів думають, що саме оці втікачі прийдуть за них голосувати на виборах? Не для того вони тікали.

Ну, й цінність таких носіїв українських паспортів для країни, я вважаю, сильно перебільшена. Тому що український паспорт для них лише зручний інструмент вибивання всіляких шарових благ, не більше. Там де не світить шара, а треба ще щось віддати — там цих не докличешся.

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І не треба боятися, що в нас стане раптом замало населення. Це також маніпуляція. Хто взагалі сказав, що це благо для країни мати високу щільність населення? А раптом навпаки, простора і малонаселена територія виявиться більш приємним для життя місцем?

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
МЗС України
мобілізація
біженці
Війна з Росією
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