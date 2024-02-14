До Польщі потрапляє значно більше російського зерна, ніж з України
За півтора року (січень 2022-серпень 2023) у Польщу потрапило майже втричі більше російського збіжжя, ніж українського
Інформація, яка заслуговує на значно більшу увагу, ніж розраховані на цинічну провокацію емоцій купки українського зерна на дорозі біля польського кордону.
За півтора року (січень 2022-серпень 2023) у Польщу потрапило майже втричі більше російського збіжжя, ніж українського.
Але для польських фермерів саме українське збіжжя є приводом заблокувати весь прикордонний рух з Україною (таку акцію щойно анонсували на 20 лютого).
Або їм добряче промили мізки; або вони свідомо грають на боці Росії; або знайшли привід помститися Україні через давні історичні "образи", які роками роздмухувала ПіС (і не лише ПіС). А може, проблема в тому, що російське збіжжя заходить через інші кордони, блокувати які фермерам значно складніше та небезпечніше, з огляду на політичну вагу гравців, які можуть при цьому постраждати. Навіть цікаво, яким є реальне співвідношення цих чотирьох та інших можливих причин.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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