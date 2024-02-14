Інформація, яка заслуговує на значно більшу увагу, ніж розраховані на цинічну провокацію емоцій купки українського зерна на дорозі біля польського кордону.

За півтора року (січень 2022-серпень 2023) у Польщу потрапило майже втричі більше російського збіжжя, ніж українського.

Але для польських фермерів саме українське збіжжя є приводом заблокувати весь прикордонний рух з Україною (таку акцію щойно анонсували на 20 лютого).

Або їм добряче промили мізки; або вони свідомо грають на боці Росії; або знайшли привід помститися Україні через давні історичні "образи", які роками роздмухувала ПіС (і не лише ПіС). А може, проблема в тому, що російське збіжжя заходить через інші кордони, блокувати які фермерам значно складніше та небезпечніше, з огляду на політичну вагу гравців, які можуть при цьому постраждати. Навіть цікаво, яким є реальне співвідношення цих чотирьох та інших можливих причин.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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