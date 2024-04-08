• доктрина "священної війни за русскій мір" зʼявилася лише кілька тижнів тому, коли її схвалив так званий "всємірний русскій народний сабор" під головуванням патріарха МП Гундяєва? Чи все ж вона зʼявилася і стала втілюватися значно раніше?

• митрополії МП під очоленням Онуфрія Березовського, як вертикальній жорстко інтегрованій в РПЦ структурі, в планах втілення цієї доктрини в життя Москва відвела якусь роль? Невже простого спостерігача, "незалежного і самостійного в управлінні"? Чи одного з ключових елементів?

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• чи вже забули, з якими ідеями Гундяєв по кілька разів на рік приїздив до України з 2009-го по 2013-й? Просто "памаліцца"?

Невже не очевидно, що залежність митрополії МП в Україні від Гундяєва і РПЦ — одна з ключових ланок в реалізації плану "священної війни" на знищення України, яку Москва активно і цілеспрямовано веде вже понад півтора десятиліття?

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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