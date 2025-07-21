Духовно і фізично УПЦ=РПЦ=ФСБ
У липні у війні з РФ сталася дуже важлива подія. Я, на жаль, не помітив, щоб її помітив український ФБ — але, можливо, просто погано дивився
Отже, 8 липня Україна офіційно визнала, що Київська митрополія так званої Української православної церкви — афілійована з РПЦ.
Це дуже сильний крок у правовій площині. Це — визнання, що "КМ УПЦ" працюють на структури ворога. Нагадаю, РПЦ в Україні заборонена, і це дуже логічно, бо вона є частиною російської влади, котра,.. ну, ви, мабуть, все чули протягом цієї ночі, як і тисяч попередніх.
Цей день ми наближали, як могли. А повільна українська бюрократична машина — відтерміновувала, як могла. Роки великої війни йшли, РПЦшних функціонерів ("священників УПЦ") ледь не щомісяця арештовували за шпигунство і диверсії, але українська держава не бачила факту, що духовно і фізично УПЦ=РПЦ=ФСБ, при тому, що другу частину цього рівняння уже давно було зафіксовано у правовому полі.
Читайте також: Київській митрополії УПЦ МП дали місяць на усунення порушень закону й розірвання зв'язків з РПЦ
Це все мені нагадує Оттавську конвенцію і заборону протипіхотних мін, з якої ми буцім вийшли теж після трьох з половиною років повномасштабки, десь за тиждень до визнання того, що УПЦ і РПЦ тісно поєднані.
Випадковий збіг? Не думаю, це так у нас все працює, за принципом "краще дууууууже пізно, ніж ніколи".
Так, власне, головне питання — що далі?
Буде взагалі щось далі?
Чому в українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою? Коли це припиниться?
Чому квітнуть і пахнуть так звані монастирі — Іонинський, котрий безперешкодно веде свою діяльність посеред ботанічного саду ім. Гришка, Фролівський, котрий натхненно забудовує автентичний ландшафт Подолу новими сараями, Покровський, де регулярно руйнують історико-культурну спадщину, Голосіївський, де періодично затримують російських агентів?
Чи включаться у нашу боротьбу чиновники й тилові співробітники силових відомств? Чи навпаки, продовжиться тема — "Ви, сонечки, там воюйте на фронті, а ми тут в тилу продовжимо стригти російську агентуру на гроші"?
Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 42
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.99
- Актуальне
- Важливе