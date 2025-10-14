Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Дуров і Маск підміняють свободу маніпуляцією
Дуров і Маск підміняють свободу маніпуляцією

Віталій Портников
14 жовтня, 2025 вiвторок
20:02
Погляд

Ми завжди жили у світі, де журналіст відповідає перед законом за свої слова

Пригадайте, скільки позовів Дональд Трамп подавав до американських медіа. Можливо, він неправий, але він може це зробити. 

А до кого ми можемо подати позов? До Telegram-каналу "Джокер", який напише, що ми з вами коханці? Приємно, може, але чому ми маємо погоджуватися з неправдивою інформацією? Тим паче зараз можна навіть зробити фото нашого весілля за допомогою штучного інтелекту — і все. 

Якщо людина не несе юридичної відповідальності за свої твердження, це не свобода слова.

Вони підміняють свободу маніпуляцією. І Дуров, як людина з системи Луб’янки, чудово розуміє цю механіку.

Те саме з соціальними мережами Маска. Алгоритми — це не свобода слова. Якщо ми відкриваємо "Х" і бачимо сотні тисяч твітів Ілона Маска, Дональда Трампа чи Венса — це не свобода думки, а програмована видача. Ми навіть не бачимо маркування, що це реклама. У нас створюється ілюзія, що саме так і виглядає громадська думка. Але це просто оплачений контент.

Коли TikTok показував усім румунам пости Келіна Георгеску — це не свобода слова, це маніпуляція. І якщо Трамп хоче купити TikTok, щоб той показував тільки його відео, — це знову маніпуляція, а не свобода.

Я впевнений, що коли ці маніпуляції досягнуть критичної точки, людство відреагує. 

Якщо не буде юридичних інструментів контролю, це може завершитися силовим повстанням проти системи, як це колись ставалося з авторитарними режимами. Бо сьогодні під "свободою слова" нам продають свободу маніпуляцій. І саме цього я хотів би уникнути.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

 

 

