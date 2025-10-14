Пригадайте, скільки позовів Дональд Трамп подавав до американських медіа. Можливо, він неправий, але він може це зробити.

А до кого ми можемо подати позов? До Telegram-каналу "Джокер", який напише, що ми з вами коханці? Приємно, може, але чому ми маємо погоджуватися з неправдивою інформацією? Тим паче зараз можна навіть зробити фото нашого весілля за допомогою штучного інтелекту — і все.