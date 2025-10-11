Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Погляд Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
OPINION

Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення

Віталій Портников
11 жовтня, 2025 субота
20:05
Погляд

Переважна більшість українців приймає інформацію з соціальних мереж

Зміст

Ми можемо боротися за якість цієї інформації. Ми можемо говорити, що є величезною трагедією там: анонімні новини в телеграмі чи десь ще. Ми можемо говорити про професійність чи непрофесійність людей, які там виступають з якимись блогами на Ютубі. Зрештою, ми можемо покращити контент і намагатися людей, які споживають цю інформацію, якимсь чином убезпечити від анонімної інформації й від чужої пропаганди. Але від цього соціальні мережі не перестануть бути соціальними мережами. Ми все одно зустрілися з вами в ситуації, коли наша діяльність є швидше додатком до соціальних мереж, ніж реальним супроводжуванням щоденного інформаційного життя людей.

Завдяки зусиллям нашого чудового керівництва, в нашій прекрасній країні, роль телебачення в Україні нівелювалася набагато раніше, ніж в інших країнах Європи. 

Тому що створення "Марафону" було фактично нокаутом для українського телебачення. І, повірте мені, ми вже з цього не вийдемо. Коли навіть повернемося до більш-менш нормального життя і зникне ідея рупора та об’єднання олігархічних телевізійних каналів в єдиний мейнстрим, вже не буде такої довіри до телебачення.

Читайте також: Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?

Оця адміністрація телебачення українське поховала, і це треба теж сприймати як належне, а це просто вже відбулося. У багатьох європейських країнах це не так. Там телебачення досі має авторитет, але він також зменшується. Просто це відбувається повільніше, тому що там немає війни. 

Ми, звичайно, можемо говорити, що ситуація пов’язана з цими технологічними змінами, також є серйозною для нашого з вами майбутнього розвитку. І тут питання: як сприймати цей виклик, тим паче який в нас ще супроводжується ще викликами воєнного часу? 

По-перше, цей виклик треба прийняти. Якщо ми сховаємося в уявленні про те, що виживемо в традиційних медіа в той час, як розвиваються соціальні мережі, і той, хто вчора був нашим читачем, глядачем, слухачем, іде до того, хто ніколи не займався журналістикою, — ми не зможемо просто вижити. Нам потрібно боротися з конкурентом на його полі. 

Читайте також: Арестович заколихує "ждунів"

А якщо ми говоримо про вплив на суспільне мислення, то маємо пам’ятати: з російською пропагандою також слід боротися на її полі. Вони для Європи та Заходу створили "Раша Тудей", а для України створили низку анонімних телеграм-каналів, і не тільки анонімних, які дуже часто придурюються українськими, щоб імітувати ті телеграм-канали, які підтримує Офіс президента України. І воно все дуже за стилем схоже і по суті схоже. Люди дуже часто губляться і не знають, де ж воно Офіс, а де ж воно адміністрація президента Путіна. І це теж виклик, я так розумію. Тобто, нам потрібно, кожному виданню і кожному конкретному журналістові, який має власний бренд і власний авторитет, боротися за місце в цьому інформаційному просторі. Якщо ми перебуваємо в цьому інформаційному просторі, продовжуємо обстоювати право на якісну інформацію, ми таким чином витісняємо з цього інформаційного простору того, хто має право на неякісну інформацію. Скажемо так інтелігентно.

І коли я от дивлюся на першу десятку блогерів українського Ютубу і думаю, ну, з одного боку, звичайно, я не маю бути блогером. Я публіцист, я солідна людина, я вважаю себе професіоналом. Я не маю взагалі необхідності конкурувати з людьми, які взагалі не розуміють, де вони перебувають. І просто говорять те, що Бог на душу покладе, тільки щоб це подобалося людям. Але з іншого боку, я потім думаю, якщо, якщо мене там немає, то значить, весь цей список буде міститиме ще більше непрофесіоналів, популістів і спекулянтів.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Автор Юрій Мартинович
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
Іван Плачков
Автор Євген Козярін
8 жовтня, 2025 середа
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
Нобелівська премія
Автор Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
20:24
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 11 жовтня
20:14
Оновлено
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
19:28
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
"Є спроби зняти Буданова і Малюка": нардеп Ар'єв про рейтинги, на які дивиться влада
19:02
Віктор Орбан і Володимир Путін
Орбан оголосив збір підписів проти Оборонного плану Європи, який передбачає посилену допомогу України та створення "Стіни дронів" на кордоні з Росією
18:31
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни
18:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вдень 11 жовтня запустила БПЛА по Україні: куди вони рухаються
18:03
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
18:03
OPINION
Орбан лякає угорців українцями
17:35
Обладнання однієї з нарколабораторій синдикату, створеному в Україні громадянином РФ
Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ
16:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії
16:26
зеленський трамп
Зеленський обговорив з Трампом, як посилити українську ППО: "Є хороші варіанти, сильні ідеї"
16:03
Денис Шмигаль: фото з телеграм-каналу
Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво артилерії в межах програми LYRA
16:02
OPINION
Афганські уроки для України
15:48
Ексклюзив
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
15:26
Дія
У Дії тимчасово призупинять низку послуг для водіїв: які функції не працюватимуть
14:47
Пожежа на НПЗ в Уфі (11.10.2025)
Безпілотники втретє за осінь вдарили по НПЗ у російському Башкортостані
14:13
Ексклюзив
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
14:12
Ексклюзив
сектор Газа
Перемирʼя в Газі протримається від кількох місяців до 2 років, - сходознавець Якубович
14:10
Інтерсіті+, потяг
Потяги з Києва на Варшаву, Дніпро і Тернопіль вимушено зупинили: яка причина
14:02
OPINION
Чехія після виборів. Що маємо у сухому залишку
13:45
Ексклюзив
блекаут, Київ
Різниця у рівні готовності різних регіонів України до російських атак по енергетиці дуже відчувається, - експерт Харченко
13:32
На Чернігівщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину Іскандеру, яка впала на присадибну ділянку
13:26
У Нікополі росіяни вбили FPV-дроном 23-річну дівчину
13:05
Ексклюзив
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Дружківка зможе пережити зиму, якщо дороги на Лозову й Ізюм будуть під контролем Сил оборони, - депутат міськради Довбня
12:51
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Керованими "шахеди" можуть бути на відстані до 150 км, - авіаційний експерт Храпчинський
12:15
Оновлено
Костянтин Кудо (Ганич)
У Києві в салоні Lamborghini знайшли мертвим 32-річного топового криптотрейдера Костянтина Кудо. Поліція каже про самогубство
12:06
OPINION
Гра "Хто не захистив систему на всі сто" - програшна
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німецький слід у зміцненні російської армії та нова місія Меланії Трамп із повернення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
11:00
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через нічну атаку РФ на Одещині — знеструмлення, на Чернігівщині — застосовують графіки відключення
10:53
Дональд Трамп
Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік
10:13
Літак
"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами
10:10
Ексклюзив
ЗСУ
Перемога України - найменша ціна, щоб уникнути глобального конфлікту, - історик Чех
10:10
PR
Все разом Перевага
Домашній та мобільний інтернет, Київстар ТБ та додаткові послуги — забирайте Все Разом за 200 грн/місяць
10:04
OPINION
Блекаут нас точно не зламає
09:29
Ексклюзив
Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
09:27
Оновлено
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
09:19
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників
09:13
Канада
Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
Більше новин
