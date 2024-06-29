Вона стала дійною коровою (у різних сенсах) для маси політиків, бюрократів і так званих громадських активістів. І це шкодить країні мало не стільки ж, як сама корупція.

Є лише три обставини, про які Єрмак навряд чи розповість.

1. Це почалося не вчора, а майже одразу після Майдану, коли україноцентричну владу, яка реально зменшувала корупцію в рази, мочили зранку до ночі. І робилося це частково з подачі Москви (тут Єрмак правий), грантоїдів (котрі з теми харчуються) і олігархічних медіа, — в першу чергу імені Коломойського.

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І саме ця антиукраїнська, антидержавна кампанія, безвідповідальна риторика привела до влади самого Зеленського з його єрмаками.

2. Безумовно, корупція в Україні не має такого тотального характеру, як це уявляє наш богоспасаємий нарід і західні партнери. Але вся справа ж у трендах. У 2014-2019 корупція неухильно знижувалася, а прозорості ставало більше. За зеленої влади прозорості обʼєктивно стало менше (доступ до маси відкритих раніше даних став закритим), а корупції відверто більше (недарма більшість держкомпаній знову, як за Януковича, стали збитковими).

3. Джин антикорупційної істерії уже випущений із пляшки. Шкода від нього для країни майже непоправна й позначатиметься на нашому політичному й суспільному житті десятиліттями.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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