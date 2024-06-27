Скиглення "не говоріть про корупцію" нічого, окрім огиди, не викликають
Чим більше влади має правитель, тим важче йому з нею розлучатися
І тим частіше виникають різні ідеї — як би зробити так, щоб свято ніколи не закінчувалося.
Симптом — намагання за будь-яку ціну заглушити критику. Причому так, щоб критикам ще й соромно було.
Роздуми Єрмака на тему "якщо говорити про корупцію в Україні, нас вважатимуть корумпованими та не допомагатимуть" - якраз яскравий приклад.
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От тільки імідж корумпованої країни формується не через "розмови" і публікації — а через випадки реального життя, які приховати просто неможливо.
Партнери здійснюють постійний моніторинг ситуації у сфері бюджетних виплат і знають про відкати, спеціально виписані під "своїх" умови конкурсів, завищені "своїми" ціни практично все.
З іншого боку, все перелічене передбачає участь надто широкого кола людей, і шила в мішку не сховаєш.
Тому скиглення "не говоріть про корупцію" нічого, окрім огиди, не викликають. Цю пісню співав ще Янукович. І де він зараз?..
Тож не хочете, щоб вас вважали корумпованою владою — викорінюйте корупцію, а не очолюйте її.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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