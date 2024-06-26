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OPINION

Тищенко – це ганьба нас як спільноти

Радомир Мокрик
26 червня, 2024 середа
20:04
Погляд Радомир Мокрик

23 702 - стільки голосів українці віддали на виборах п’ять років тому за Миколу Тищенка

Зміст

Ось ця ганьба, яка не здатна зв’язно сказати два речення, але вже п’ять років поводиться як директор світу, – народний депутат Микола Тищенко. Це результат конкретного волевиявлення 23 тисяч 792 людей.

Вони вважали, що він достойний і найкращий представник нашої спільноти. Але не тільки. Це також результат тих, хто не пішов на вибори, тих, кому було байдуже і кому "і так це нічого не змінить".

Вацлав Гавел колись казав, що чи не найбільша проблема демократії полягає в тому, що в ній повинні брати участь всі. Це не лише про участь у виборах. Це також про вміння переконати взяти участь у виборах, піти проголосувати, переконати проголосувати вдумливо. Це постійний процес дискусії. Це обов’язок нас усіх – тільки тоді демократія може бути ефективною.

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В протилежному разі ми знову і знову будемо дивуватись, а де це воно знову взялося в парламенті. Бо те, що (не лише) сьогодні демонструє Тищенко, – це ганьба нас як спільноти. Це геть не смішно. Демократія потребує постійної роботи та постійної включеності. Не лише вкинутого бюлетеня в день виборів.

Пам’ятаймо, будь ласка, про це, аби не обирати більше орангутангів в органи влади.

Джерело

Про автора. Радомир Мокрик, український історик, культуролог, науковий працівник Інституту східноєвропейських студій на філософському факультеті Карлового університету в Празі

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
вибори
Слуга народу
Микола Тищенко
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