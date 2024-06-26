Ось ця ганьба, яка не здатна зв’язно сказати два речення, але вже п’ять років поводиться як директор світу, – народний депутат Микола Тищенко. Це результат конкретного волевиявлення 23 тисяч 792 людей.

Вони вважали, що він достойний і найкращий представник нашої спільноти. Але не тільки. Це також результат тих, хто не пішов на вибори, тих, кому було байдуже і кому "і так це нічого не змінить".

Вацлав Гавел колись казав, що чи не найбільша проблема демократії полягає в тому, що в ній повинні брати участь всі. Це не лише про участь у виборах. Це також про вміння переконати взяти участь у виборах, піти проголосувати, переконати проголосувати вдумливо. Це постійний процес дискусії. Це обов’язок нас усіх – тільки тоді демократія може бути ефективною.

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В протилежному разі ми знову і знову будемо дивуватись, а де це воно знову взялося в парламенті. Бо те, що (не лише) сьогодні демонструє Тищенко, – це ганьба нас як спільноти. Це геть не смішно. Демократія потребує постійної роботи та постійної включеності. Не лише вкинутого бюлетеня в день виборів.

Пам’ятаймо, будь ласка, про це, аби не обирати більше орангутангів в органи влади.

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Про автора. Радомир Мокрик, український історик, культуролог, науковий працівник Інституту східноєвропейських студій на філософському факультеті Карлового університету в Празі

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