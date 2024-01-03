Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Жарти "Кварталу 95" як інерція колоніалізму
OPINION

Жарти "Кварталу 95" як інерція колоніалізму

Радомир Мокрик
3 січня, 2024 середа
16:01
Погляд Радомир Мокрик

Один з розділів моєї майбутньої монографії буде про "інерцію колонізації". Яким чином російсько-радянський колоніалізм продовжував діяти в полі культури в Україні після 1991 року

Звичайно, я це все розписуватиму на основі колоніальних теорій, зокрема Франца Фанона. Він свого часу це дуже добре розписав. Це буде детально і трохи скучно, мабуть, але потрібно.

Для цього розділу я останнім часом, коли є вільна хвилинка, систематично переглядаю КВН 90-х - 2000-х років. Це, звичайно, не про гумор, це, як би це не звучало, саме про наукове дослідження.

В імперській політиці, і в СРСР загалом, один з головних факторів, який дає нам можливість говорити саме про колоніальну стратегію – це "приниження аборигенів". Ось ці образи смішних малоросів, недолугих, дурнуватих, зі смішною вимовою, маркованих певними національними ознаками – вишиванка, прапор, "оселедець" тощо.

Читайте також: Про Бандеру, "Квартал" і Скадовськ

У випадку українців ця колонізаторська традиція сягає як мінімум 19 століття в російській літературі. А через сто років втілюється вже не лише в літературі, а й у таких масових поп-проєктах як, наприклад, "Штепсель і Тарапунька". Про це, до речі, писала шановна професорка Лариса Масенко, але і Євгенія Кузнєцова в новій книзі "Мова-меч". Рекомендую.

Цей етос "приниження" - а ще частіше "самоприниження" плавно перейшов у часи незалежності. Імперія ніби розвалилась, але інерція колонізації триває. Тим більше коли вона підігрівається Москвою. Бо там, на жаль, завжди добре розуміли роль культури в таких речах – навіть на такому примітивному рівні, як КВН.

І якщо ви подивитись КВН 90-х ви можете там побачити масу таких прикладів. Далеко не лише у виконанні українців. І це самоглумління набувало особливого символізму, коли концерти відбувались у Москві. Іноді за присутності самого царя. Я зараз не даю цьому оцінки – лише констатую, як, на мою думку це працювало.

Далі більше – наші "гумор-шоу" продовжили цю стратегію розвивати. У цьому не складно пересвідчитись переглянувши деякі новіші номери "Кварталу" або "Дізеля".

Висміювання або глумління над національно-мовними особливостями продовжилось на постійній основі. Не тому, що це якась хитра і продумана колонізаторська стратегія (майже впевнений, що автори про це не задумуються), а тому, що це працює. "Зал" рже, "зал" до такого звик. Саме тому, що публіці таке подавали десятиліттями.

Читайте також: Ми знову ведемо боротьбу за ідентичність

Справді, що може бути смішніше, ніж висміювання "засідання Львівської міської ради", де всі сидять у вишиванках з вусами, чи специфічної мови закарпатців, правда ж?

Те, що вони зараз зробили в номері зі Скадовськом – це інша грань тієї самої історії. Ситуація змінилась, а ідеї - ні. Зараз "не модно" висміювати вусатих галичан у вишиванках – зараз "україноцентричність" у тренді. Але нічого кращого, ніж те саме приниження до якого вони звикли, автори не придумали. Просто перекинулись на жителів інших регіонів. Регіонів, де люди зараз страждають і борються за життя.

Вибачте за таке довге занудство, але мені видається важливим спробувати зрозуміти механізми того, звідки це все в нас.

Передусім це свідчить про відсутність будь-яких уявлень про етику і відповідальність. Так, цей мейнстримний гумор так само працює на вульгаризацію смаків і цінностей. І не має жодного уявлення про гідність та етику. У момент, коли нам потрібна максимальна солідарність і взаємопідтримка як спільноті, такі речі є геть не смішними. Вони огидні.

Але тішить те, що ми це зауважуємо і про це говоримо. А розуміння проблеми, як не крути, це вже крок на шляху до її вирішення.

Джерело

Про автора. Радомир Мокрик, український історик, культуролог, науковий працівник Інституту східноєвропейських студій на філософському факультеті Карлового університету в Празі

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Культура
Україна
Радянський Союз
скандал
квартал 95
Читайте також:
Роман Безсмертний
2 січня, 2024 вiвторок
2024 рік стане роком зовсім іншої допомоги Україні, - Безсмертний
ЗСУ
1 січня, 2024 понедiлок
Речник бригади "Сталевий кордон" про мобілізацію: "На фронті не потрібні люди, які не хочуть воювати"
Ілон Маск
2 січня, 2024 вiвторок
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
16:30
Огляд
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
Скандал у новорічну ніч: Що не так із номером "Кварталу 95" про мешканців окупованого Скадовська
16:28
Ексклюзив
Тарас Загородній
Українські банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, - політтехнолог Загородній
16:27
будинок, ключі від будинку
Перша родина отримала сертифікат на нове житло через програму єВідновлення
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:22
Німеччина Україна
Німеччина засудила російські обстріли України, але ракети Taurus надати не готова
16:20
На фото: Селена Гомес обрала тренч українського бренду
Селена Гомес заявила, що планує закінчити співочу карʼєру
16:13
податки
У БЕБ заявили, що бюджет не отримав 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту
16:08
Іран
В Ірані пролунали вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинули понад 70 людей
16:03
Едгарс Рінкевичс
Латвія прагне посилити військову інфраструктуру на кордонах з РФ та Білоруссю
15:59
Ракетоносій "калібрів"
У ВМС пояснили, чому РФ не застосовує для обстрілів України кораблі
15:39
Окупанти
Безробіття, дефіцит ліків і товарів для дітей: ЦНС розповів про кризову ситуацію на ТОТ Донеччини
15:36
міст метро
У Київському метрополітені розповіли, чи закриватимуть на ремонт міст через Дніпро
15:35
Володимир Путін
Партія "Единая Россия" має власну ПВК, яка вербує найманців на війну проти України, - ГУР
15:09
Ексклюзив
МіГ-31 К
Полковник ЗСУ Селезньов сказав, як довго російські льотчики готуються до нового ракетного теракту
15:09
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Донеччини
РФ обстріляла Донеччину та Херсонщину: дві людини загинуло, серед поранених – підліток
15:05
TikTok
В українському TikTok працює мережа ворожої пропаганди, що налаштовує проти ЗСУ, - Інститут масової інформації
15:04
Луцьк, вибухи
"Зміна підходу": розвідка Британії вказала, чим останні масовані удари РФ відрізняються від атак минулої зими
15:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Жити попри все. Як ми навчились любити життя під чотиригодинними ракетними обстрілами 
14:08
OPINION
Богдан Буткевич
Не буде більше жодних "кримів за 3 дні"
13:47
Наталка Діденко
Відлига, мокрий сніг, дощ, похолодання: Наталка Діденко розповіла про погоду до кінця тижня
13:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар і євро
13:37
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що Україна цьогоріч планує наростити потужності ОПК у 6 разів
13:12
блокпост
Поліція Київщини прокоментувала нібито роздачу повісток на блокпостах
13:10
Денис Куликовський
Суд ухвалив вирок екскерівнику донецької катівні "Ізоляція" Куликовському
13:08
Міненерго
Міненерго доручило енергокомпаніям перевірити правомірність бронювань військовозобов'язаних працівників
12:50
Ексклюзив
ракета ATACMS
"Потрібні дії, а не заяви": польський експерт Сієрант про заклики надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ
12:33
Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання пілотів з України
12:22
вибори днр
Росіяни на ТОТ формують список "спостерігачів" на виборах президента РФ, - ЦНС
12:17
Санкції на алмази
ЄС наклав санкції на найбільшу компанію РФ із видобутку алмазів "Алроса" та її гендиректора Мариничева
12:07
OPINION
Валерій Пекар
Розвалена система управління добиватиме бізнес
11:57
школа
Як змінилася шкільна освіта в Україні після Революції Гідності. Пояснюють експерти
11:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки на Бєлгородщину і тимчасово окупований Крим після масованого обстрілу України та плани Путіна на вибори в Росії. Акценти світових ЗМІ 3 січня
11:44
електроенергія
В Україні поступово зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 3 січня
11:30
Київ, ялинка
У столиці почали приймати заявки на здобуття мистецької премії "Київ": переможців оберуть у 9 номінаціях
11:27
Андрій Наумов
Оголошений Україною в розшук ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, - BBC
11:21
Ексклюзив
ракета Х-101
Ракети Х-101 з тепловими пастками суттєво не впливають на роботу ППО, - Згурець
11:21
Огляд
карта заставочна
Карта бойових дій за період  27 грудня – 3 січня: росіяни проводять ревізію контрнаступу ЗСУ, але зазнають рекордних втрат
11:09
Радослав Сікорський
"Відповісти зрозумілою Путіну мовою": голова МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по РФ
10:40
Ілюстративне фото
Десантники 95-ї бригади дроном урятували побратима з полону
10:38
На фото: Мікі Рурк
Голлівудський актор Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову будинків у Херсоні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV