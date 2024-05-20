І тут немає чорного та білого.

Учорашній герой може прихопити ротну касу і піти в СЗЧ.

Звичайний шахтар із терміном за крадіжку може двічі залетіти в ВСП. Потім сам втримати позицію. Отримати за це медаль. Відсвяткувати медаль так, щоб ВСП зняла премію. І через два місяці після того загинути під Часовим Яром, вбивши чотирьох орків.

Назвеш людину ухилянтом, а вона насправді закриває потребу кількох взводів безпілотниками.

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Кидаєшся на людину за кордоном з криком: "Чого не в Україні?", а насправді то ГУРівець, який реабілітується після операції.

Немає чорного та білого. Немає правильних рішень.

Є лише вчинок тут і зараз.

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Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.

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