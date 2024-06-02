Ні, не будь-яка війна закінчується перемовинами й історія прямо нам це доводить!

Друга світова закінчилась капітуляцією Німеччини та Японії. Це не переговори, про які кажуть "діячі", це програш, в якому умови диктує той, хто виграв.

Вчіть історію, бо це ефект Даннінга — Крюґера, охоплюючи цілі маси суспільства, заводить якраз не в переговори…

Просто епоха програшу розуму та мудрості.

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Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради

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