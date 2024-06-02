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OPINION

Епоха програшу розуму

Олександр Погребиський
2 червня, 2024 неділя
12:02
Погляд Олександр Погребиський

Мені так подобається, як деякі "діячі" розкидуються фразою на кшталт "Будь-яка війна закінчується перемовинами!"

Зміст

Ні, не будь-яка війна закінчується перемовинами й історія прямо нам це доводить!

Друга світова закінчилась капітуляцією Німеччини та Японії. Це не переговори, про які кажуть "діячі", це програш, в якому умови диктує той, хто виграв.

Вчіть історію, бо це ефект Даннінга — Крюґера, охоплюючи цілі маси суспільства, заводить якраз не в переговори…

Просто епоха програшу розуму та мудрості.

Джерело

Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Друга світова війна
Війна з Росією
переговори з РФ
Перемога України
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