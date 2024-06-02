Епоха програшу розуму
Мені так подобається, як деякі "діячі" розкидуються фразою на кшталт "Будь-яка війна закінчується перемовинами!"
Ні, не будь-яка війна закінчується перемовинами й історія прямо нам це доводить!
Друга світова закінчилась капітуляцією Німеччини та Японії. Це не переговори, про які кажуть "діячі", це програш, в якому умови диктує той, хто виграв.
Вчіть історію, бо це ефект Даннінга — Крюґера, охоплюючи цілі маси суспільства, заводить якраз не в переговори…
Просто епоха програшу розуму та мудрості.
Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради
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