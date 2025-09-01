Колись так само вночі проїжджав Шенген, який увінчав кінець епохи воєн для Західної Європи; Ґляйвіц став кінцем Старої Європи.

1 вересня 1939 року.

Пістрява мозаїка народів та культур, що сусідили, змішувалися, сепарувалися; разом пили на весіллях та плакали на похоронах; любилися та билися; торгували й ворогували — розбилася на друзки.

Зникли єврейські голоси в галицьких містечках, а німецькі в судетських; до підмурівків розбито Варшаву і Тернопіль; живцем спалено українців в Корюківці та французів в Орадур-сюр-Глан; ніколи більше Бабин Яр та Майданек не будуть лише топонімами.

Не правда, що Європа нічого не робить аби цього не повторилося; не правда, що це нічого не навчило — в Москві хочуть аби ми так думали, бо це нас демотивує, бо спочатку треба розпалити антизахідні настрої, а потім конвертувати їх в політичні рейтинги.

В Україні більше ніколи не буде Партії регіонів, або ОПЗЖ, але в Україні обов'язково буде "Українська мрія", "Альтернатива для України" та "Конфедерація Української корони".

Так, Європа повільно конвертує свій трагічний досвід в конкретні дії для нашої допомоги.

Так, Європа не готова відправляти свої армії та навіть радикально обмежити споживання російської нафти.

Так, Європа досі мне цицьки й не може відшмагати російського агента у своєму серці — Орбана.

Європа не змушує нас до капітуляції, як Чехословаччину в 1938 році, а навпаки, підпирає нас в опорі ультиматумам Путіна, які люб'язно передає нам Трамп.

Європа дає нам від половини всіх грошей, які потрібні для існування держави; Європа не закрила кордони для наших біженців; Європа зайнялася ремілітаризацією та постійно збільшує мільярди євро для виробництва зброї Україною.

Але все це — лише наслідок.

Наслідок того, що Україна виправила катастрофу 1709 року, після якої зникла з очей Європи.

Ми — повернулися додому і Європа нас приймає назад, хоч яким би був цей шлях тяжким.

Колись прийде час і Європа це зрозуміє на рівні метаістини:

Не було б Ґляйвіца, якби не було Полтави.