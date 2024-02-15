Війна може статися будь-коли в наступні 20 років – заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країни НАТО через "5-8 років". Найвразливіші до нападу країни Балтики Естонія, Латвія та Литва будують лінії оборони на кордоні з Росією та Білоруссю. А Франція, яка навіть у часи Холодної війни намагалася іноді маневрувати між СРСР та США, зараз налаштовує свою економіку на масштабне військове виробництво, яке, зокрема, працюватиме на український фронт.

І це все добре тому, що чим краще Захід підготується до війни, тим менше шансів, що вона буде. Росія не воюватиме з тими, хто до цього готовий.

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Холодним душем для Європи стала перспектива обрання Трампа, який не збирається вкладатися у безпеку Європи. І тому в власну безпеку Європа вимушена вкладатися сама.

Але найголовніше, що у масовій свідомості європейців стався справжній кремлівський переворот. Якщо раніше винуватцем війни в уяві європейців був Путін, то зараз, попереджаючи про війну на десятки років вперед, європейці наважуються робити висновок, що винувата вся його важко хвора країна… Нарешті.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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