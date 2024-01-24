Хоча раніше мовчки проковтнули вступ фінів у НАТО, а тут заістерили.

Тож саме Фінляндію, а не Польщу чи країни Балтії (як раніше) тепер все частіше називають ймовірним об'єктом агресії.

На перший погляд, все це звучить смішно: яке НАТО, він же Бахмут пів року брав.

Але це якщо мислити воєнними категоріями.

Путін же працює в межах спецоперацій. Йому не потрібно брати Гельсінкі (Таллінн, Варшаву). Йому потрібно завалити архітектуру, на якій тримається Захід. І вже на її уламках зводити новий каркас, де Росія — центр сили.

Як це зробити? Показати немічність НАТО. Неспроможність відповісти або хоча б вчасно відреагувати.

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Треба, щоб НАТО дуже довго ухвалювало рішення. Втрачало час. Загрузло в дискусіях. Вагалося з кваліфікацією агресії. Чекало на рішення Білого дому. Нервувало.

Хтось сумнівається, що саме так буде? Особливо в період передачі влади в США?

Але навіть якщо 5-та стаття таки буде застосована — для Путіна це ще не смертельно.

Йому досить, аби ця війна стала "дивною", як у 1939 році, коли Британія та Франція вступилися за Польщу, але бойових дій майже не вели.

Ми вже трохи призабули захоплення Путіна історичною реконструкцією.

Але все ж (може і несвідомо) він досі намагається перегравати історичні епізоди.

Він пробував і Мюнхен, і Судети, і Гляйвіц, і Карибську кризу, і Прагу-68. Виходило по-різному. Радше так собі. Але, може, цього разу пощастить?

Тим паче якщо переможе ізоляціоніст Трамп, якому по цимбалах Європа і який просто закриє очі на те, як тріщить північноатлантична вісь.

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Рузвельт не чув благань Черчилля про допомогу не тому, що був черствим "падонком", а тому, що мав своїх Make America Great Again.

Правда, вони тоді називалися America First Committee.

Америка перш за все — це гасло ще Вудро Вільсона, який до останнього не хотів влазити в європейську війну.

Америка перш за все — це гасло американських націоналістів, які збирали стадіони й були проти будь-якої допомоги Великій Британії та Франції.

Америка перш за все — це гасло президентської кампанії Дональда Трампа у 2016-му.

America First - це дійсно остання надія Путіна. Якщо Америка буде наодинці з собою — Росія буде наодинці з Європою.

Москві нема сенсу окуповувати Берлін чи Париж.

Хоча, якщо США самоусунуться (а ще краще — зваляться в громадянську війну після виборів), це може стати приємним бонусом.

Путіну досить, щоб уся Європа занурилася в хаос.

І вже з нього до влади прийдуть нині ще маргінальні, але лояльні до Путіна політики.

А якщо НАТО не дасть слабинку і відреагує адекватно, оперативно та рішуче?

НАТО не дасть слабинку і відреагує адекватно, оперативно та рішуче? А якщо гібридненьку СВО-2 миттєво кваліфікують як напад, а не так, як з ракетами в Польщі та безпілотниками в Румунії?

гібридненьку СВО-2 миттєво кваліфікують як напад, а не так, як з ракетами в Польщі та безпілотниками в Румунії? А якщо виграє Байден, а спроби трампістів розпалити громадянську війну в США зазнають краху?

виграє Байден, а спроби трампістів розпалити громадянську війну в США зазнають краху? А якщо Байден програє, але ексцентричний та непередбачуваний Трамп раптом здичіє на таке зухвальство й дасть по пиці Путіну?

Якщо Путін справді вирішив провести СВО-2 проти НАТО, то про ці речі він не думає.

Як і не думав про те, що буде, коли не вийде взяти Київ за три дні.

Він зараз у певній ейфорії, зловив кураж.

2023 рік був для Путіна успішним. Санкції обходяться. Економіку стабілізовано. Вибудовано "вісь зла". Бунт еліт придушено в зародку. Контрнаступ України провалився.

Путін знову почувається впевненим.

Розгубленість 2022-го минула.

А значить, повернулася месійність. І схильність до авантюр. А отже помилок.

А все ж якщо?

Якщо замість "дивної війни" і колапсу НАТО Путін переграє зовсім іншу історію?

Якщо переграє Перл-Харбор?

Україні треба молитися, аби сталося саме так — щоб Путін таки кинувся на якусь країну НАТО.

Гірше нам уже точно не буде.

А будь-яке розширення конфлікту на континенті в наших інтересах.

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Поки не почне помирати британський та американський солдат — наші шанси встояти примарні.

Британія не встояла б. Якби не Гітлер.

Цей придурок сам оголосив війну США після японської атаки на Перл-Харбор. Нащо?

Америка тоді була зосереджена на Тихому океані, а Гітлер на куражі "запросив" американського солдата в Європу.

Історія - це не ланцюжок логічних подій, що неодмінно йдуть одна за одною.

Це машина з хаотичним набором подій, які то з'єднуються в сценарії, то розриваються.

Але якщо дуже довго і дуже наполегливо тлумити клавішу "можем повторіть", то цей варіант тобі таки викине.

Проте є нюанси.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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