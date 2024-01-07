Що чекає на світ у найближчі 25 років
Моє передбачення на наступну чверть століття. Не питайте, як я до цього дійшов, — подивився у кришталеву кулю
Інерційний сценарій
1. Світ буде фрагментований на кілька блоків на чолі з регіональними лідерами. Але не "Вест енд Рест", а типу кілька ОСББ з закритими дворами. Глобального світопорядку не буде.
2. Блоки конкуруватимуть між собою: від того, що деякі роз'єми на гаджетах перестануть бути універсальними (втім, розетки досі не уніфіковані навіть на Заході), до війн на периферії.
3. Переможцем у цій конкуренції буде Захід. До 2050-го жодна інша сила навіть і близько не зрівняється зі США. Хоча "переможець" - це найсильніший і найбагатший серед інших, а не глобальний шериф — такого точно не буде.
4. Росія і Китай проваляться. 2018 рік був для КНР піком, далі — тільки вниз. З певною ймовірністю середину століття як єдині держави вони не переживуть.
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5. Україна буде в останньому вагоні, але західного ешелону. Заходу вигідна "рання Південна Корея 2.0" - бідний і мілітаризований форпост проти Росії чи Китаю. На це даватимуть гроші.
Чи станемо ми "пізньою Кореєю" - багатою і мілітаризованою — залежить винятково від нас. Якщо суддівську мафію не поборемо і податкову систему не приведемо до тями — не станемо. Наш шанс — розпад Росії. Якщо зможемо стати центром керування процесами в північній Євразії — піднімемося (малоймовірно, але чому б не помріяти).
Катастрофічний сценарій 1: Китай нападає на Тайвань, США втручаються, починається Третя світова — не за розмахом, але за наслідками для глобальної економіки.
Катастрофічний сценарій 2: громадянська війна у США — тут і коментувати нічого.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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