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OPINION

Про революції: думайте про те, що буде, якщо вони не стануться

Сергій Громенко
26 листопада, 2023 неділя
10:03
Погляд Сергій Громенко

Україна – не надто типова, але в цілому європейська країна. І серед іншого це означає, що революції для нас – цілком природний процес

І доки в українців не вистачатиме навичок і досвіду лікувати суспільні проблеми терапевтично (реформами), то доведеться час від часу вдаватися до хірургічного втручання (революцій).

Вдаватися в деталі багатолітніх дискусій про те, добро революції чи зло, я не стану. Революції – це хірургічне втручання в хронічно хворе суспільне життя. І у повній відповідності до медичної аналогії, іноді це лікування може бути страшнішим за хворобу – настільки, що пацієнт помре в процесі. І у більшості випадків із "великими революціями" минулого так і ставалося.

Однак іноді скальпель лише пришвидшує те, що сталося б у будь-якому разі, просто пізніше. Якщо вже суспільство настільки хворе, що жодна терапія не допомагає, навряд чи варто звинувачувати хірургію у провалі. Бо навіть 10% шанс вилікуватися все одно кращий за 100% шанс померти. Ну й іноді хворобу так запускають, що одного втручання виявляється замало, тож під скальпель суспільству доводиться лягати вдруге. Ну або втретє. І вчетверте. А якщо сильно не щастить – то й більше разів.

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Прямо на наших очах метафора про революції як про хірургічне втручання підтверджується знову й знову. І тричі за останні 30 років ми встигали лягти під скальпель вчасно, хоч жодного разу не долікувалися до кінця.

Втім, не варто посипати голову попелом. Це Англія, двічі пройшовши через революцію у XVII столітті, вирулила на вірний шлях. А от Франція мусила вдаватися до кровопускання чотири (із половиною) рази: 1789, 1830, 1848 та 1871 року, і майже дійшла до революції у 1968 році. Так само часто революції збурювали Іспанію. Винятки, наприклад, скандинавські країни, це саме винятки.

Тож у чергові річниці Майданів не думайте про те, чого революції несуть більше – злого чи доброго. Думайте про те, що буде, якщо вони не стануться. От в Росії у 2012 році та Білорусі у 2020 році революції провалилися. Чи сильно від цього виграли мешканці цих країн?

Так, в ідеалі до революції краще вже не доводити. Але якщо хвороба триває, боятися скальпеля безглуздо. Так, настане день, коли революції в Україні остаточно відійдуть у минуле. Але сьогодні – вшануймо тих, хто віддав своє життя, щоб дати решті ще один шанс.

Не змарнуймо його разом.

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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