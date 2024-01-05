ЄС на шпагаті: Україна потребує підтримки, але Європа ще більше потребує захисту України
Головна тема безпекових дискусій в Європі – що робити, якщо у США до влади повернеться Трамп
Після десятиріч перекладання відповідальності за європейську безпеку на плечі американців, у Старому світі раптом прийшло усвідомлення, що може трапитися так, що європейська безпека буде залежати винятково від європейців. І сталося це у найскладніший після Другої світової війни час, — коли випробовується єдність європейців та дієздатність НАТО агресією Росії, яка прагне розколоти Захід.
Але хороша новина в тому, що складність викликів добре розуміють ключові європейські країни. Серед неключових – теж є таке розуміння. Виняток – лише Угорщина, та, з певними застереженнями – Словаччина. Але навіть у Нідерландах, де на недавніх виборах перемогли ультраправі, головнокомандувач армії Війнен заявляє, що треба готуватися до можливої війни з Росією.
Читайте також: Розбиті ілюзії, траур і кров. З чим йдемо у новий рік?
І тому Європа озброюється. Озброюється так, щоби у випадку війни не залежати від можливого непрогнозованого президента США. Європа відновлює військові виробництва та вважає поганим тоном заяви про поновлення співпраці з Путіним.
Погана новина в тому, що це усвідомлення, як і виробництво зброї відбувається дуже повільно. Європі "не горить", і тому все відбувається зовсім не в темпі реальної війни, в якій, перебуває, зокрема, Україна. А відбувається крок за кроком, хоч впевнено, але по-європейськи бюрократично і неквапно.
Читайте також: На Заході озвучують сценарії завершення війни
Однак Україна все-таки отримує від того свої результати. Норвегія та Британія створили неформальну коаліцію підтримки України на морі. Німеччини обіцяє недодані США фінанси, Польща від початку війни взагалі допомагає всім. А Франція зосереджується на підтримці української ППО.
У світлі перспективи повернення Трампа Україна дуже потребує підтримки Європи. Але іронія в тому, що і Європі тепер ще більше потрібна підтримка України. Бо поки у США тривають дискусії, наскільки США готові стати на захист європейських партнерів у разі війни, Україна вже стримує російську агресію, — відтягуючи день зіткнення дикунської орди з вишуканими демократіями Старого світу.
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.26 Купівля 38.26Продаж 39.09
- EUR Купівля 41.84Продаж 43
- Актуальне
- Важливе