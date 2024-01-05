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OPINION

ЄС на шпагаті: Україна потребує підтримки, але Європа ще більше потребує захисту України

Сергій Таран
5 січня, 2024 п'ятниця
18:05
Погляд Сергій Таран

Головна тема безпекових дискусій в Європі – що робити, якщо у США до влади повернеться Трамп

Після десятиріч перекладання відповідальності за європейську безпеку на плечі американців, у Старому світі раптом прийшло усвідомлення, що може трапитися так, що європейська безпека буде залежати винятково від європейців. І сталося це у найскладніший після Другої світової війни час, — коли випробовується єдність європейців та дієздатність НАТО агресією Росії, яка прагне розколоти Захід.

Але хороша новина в тому, що складність викликів добре розуміють ключові європейські країни. Серед неключових – теж є таке розуміння. Виняток – лише Угорщина, та, з певними застереженнями – Словаччина. Але навіть у Нідерландах, де на недавніх виборах перемогли ультраправі, головнокомандувач армії Війнен заявляє, що треба готуватися до можливої війни з Росією.

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І тому Європа озброюється. Озброюється так, щоби у випадку війни не залежати від можливого непрогнозованого президента США. Європа відновлює військові виробництва та вважає поганим тоном заяви про поновлення співпраці з Путіним.

Погана новина в тому, що це усвідомлення, як і виробництво зброї відбувається дуже повільно. Європі "не горить", і тому все відбувається зовсім не в темпі реальної війни, в якій, перебуває, зокрема, Україна. А відбувається крок за кроком, хоч впевнено, але по-європейськи бюрократично і неквапно.

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Однак Україна все-таки отримує від того свої результати. Норвегія та Британія створили неформальну коаліцію підтримки України на морі. Німеччини обіцяє недодані США фінанси, Польща від початку війни взагалі допомагає всім. А Франція зосереджується на підтримці української ППО.

У світлі перспективи повернення Трампа Україна дуже потребує підтримки Європи. Але іронія в тому, що і Європі тепер ще більше потрібна підтримка України. Бо поки у США тривають дискусії, наскільки США готові стати на захист європейських партнерів у разі війни, Україна вже стримує російську агресію, — відтягуючи день зіткнення дикунської орди з вишуканими демократіями Старого світу.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
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