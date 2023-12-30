Але ми давно позбавлені права займатися буденними клопотами. І десятки сімей сьогодні обиратимуть домовини своїм рідним. А ті, хто на цей раз вцілів, відчуватимуть гіркоту вини за те, що вижив.

Рік, що минає, позбавив ілюзій про швидку перемогу, написи на футболках “Вірю в ЗСУ!” і цілющий донейт раз в місяць під час футбольного матчу. Він був роком поту, крові, сліз і розтрощених ілюзій. Ми не зазнали нищівної поразки, як того хотіла Росія, але загрузли у болоті чвар, взаємних звинувачень і перекиданні відповідальності політиків на плечі військових.

Улітку на зустрічі з інстаблогерами радник Офісу президента Михайло Подоляк обіцяв перемогу до нового року. Під чесне слово пацана. Тож хочеться спитати: "Що ти там, дядьку?". Чи не соромно за бездумне підігрівання людських очікувань.

Саме тому, коли з контрнаступом пішло десь і щось не так – і не завжди через наші проблеми, десь союзники підкачали, десь зброї не додали, – українці почали шукати винних, чубитися. І подекуди сприймати на віру російські вкиди про те, що ось дайте нам легалізувати окупований шматок, і все буде мирно та щасливо.

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Наша визвольна війна перестала надихати тих, хто чекав швидких рішень. А про бруд, плоть, кості та мишей в окопах говорити не хочеться. Як і не хочеться сказати собі чесно: якщо ми не виграємо зараз, то буде ніким і бездомними. Українська нація, яку не добили ані три війни минулого століття, ані три голодомори з купою репресій – зникне з лиця землі.

Росіяни перестали приховувати реальні наміри – вони хочуть вбити нас усіх і поселитись тут замість нас як сарана.

Однак замість тверезої розмови про наші перспективи й шляхи боротьби – президент Володимир Зеленський образився на суспільство, армію. і більше переймається рейтингами для другого терміну. Забуваючи чомусь важливе, те, що коли ми втратимо державу, виборів не буде ніяких. І навіть в екзилі ніхто не сховається від прокльонів та люті українців.

Тож у наступному році найкраще, що може зробити президент – взяти відповідальність, бути дорослим і перестати шукати ворога в українській армії. Ще ліпше — бодай публічно не показувати образи на українське суспільство – ми його породили й маємо право вимагати більшого. Також маємо законне право попросити його на вихід, коли лідер нації буде діяти не в інтересах народу.

Ми стали заручниками байок із телеграмів та єдиного телемарафону. Бо майже два роки українську аудиторію годували розповідями про жалюгідних “чмобіків” та алкоголіків, які не вміють воювати й взагалі брудні та хворі.