Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Утікають, як щурі". Як нові обличчя в Раді стали нашим прокляттям і привели до війни
OPINION

"Утікають, як щурі". Як нові обличчя в Раді стали нашим прокляттям і привели до війни

Марина Данилюк-Ярмолаєва
13 грудня, 2023 середа
16:03
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Є купа народних депутатів, які хочуть скласти мандати. Однак їх просять не йти, аби Верховна Рада бодай на позір зберігала свою дієздатність

Справді, нинішнє шапіто мало працювати до жовтня цього року. Але враховуючи, що у нас воєнний стан, а вибори будуть нескоро — доведеться потерпіти і Мар‘яну Безуглу, і Колю Тищенка і низку ноунеймів, які періодично збивають нас із курсу європейських цінностей. 

Утім заява Давида Арахамії про охочих покласти мандати та швиденько втекти на іспанські хліба абсолютно невипадкова. 

Нинішньому скликанню дуже сильно пощастило, що через пандемію коронавірусу, а потім військову цензуру воно працювало без пильного нагляду преси та громадськості. А отже, суспільство донині не знає, яка "кунсткамера" потрапила у народні депутати. І що саме вони роблять у сесійній залі — хто як голосує, хто до кого бігає обійматися за колони, і які самі есемески скидають їм партійні спонсори. 

Депутатка "Слуг народу" Ольга Василевська-Смаглюк натякає, що охочих скласти мандати дуже багато: "Очікується масовий депутатопад. І, якщо всі заяви задовольняти, за пів року в парламенті може залишитися кількість депутатів на межі конституційності". 

Буквально днями депутатські мандати поклали три чоловіки в розквіті сил. Це Максим Єфімов — мажоритарник від Краматорська. Ще один Дмитро Шпенов — народний депутат від округу міста Апостолове на Дніпровщині. Ще пішов у відставку Віталій Данілов із "Батьківщини". 

Загалом лише за цей рік 14 народних депутатів втратили мандати, і це абсолютний рекорд. Станом на зараз в Раді працює лише 401 депутат із 450 потрібних. 

Читайте також: Навіщо Банковій "Труха" і ескортниці? Як команда Зеленського збирається виграти вибори після війни

Є інформація, що станом на зараз ВР заблокувала заяви про відставку 37 депутатів, що хочуть скласти мандати, з них 28 "слуг", які давно не з'являються на засіданнях, а, може, їх вже й в Україні немає. Тобто втеча депутатів найбільше вдарить по монокоаліції. І самому Арахамії, партійний менеджер з якого, м'яко кажучи, зовсім ніякий. 

Сказати, що це якась новина, то ні. Скоріше, гіркий посмак відчуття від того, яких пройдисвітів назбирали до влади у 2019 році, і вони у момент найбільшої відповідальності за країну готові звалити з неї. 

Друге — вирок ефективності нинішньої влади, раз уже керівник фракції влади скаржиться на те, що депутати хочуть утікати, а "ми змушені їх не пускати".

Парламент станом на сьогодні знівельовано до нуля, завдяки в тому числі діям президії та керівників монобільшості. Це сьогодні не представницький орган, несамостійний і повністю деградований. Бо ніколи не було випадків (до нинішньої влади), щоб не випускали за кордон опозицію лише тому, що це чиясь забаганка. І навіть в темні періоди умовні "безуглі" були перчинкою в морі адекватності. А не рівнем пересічного депутата.

І найважливіший штрих — страх перед відповідальністю за некомпетентність, бездіяльність і бажання перманентно щось "підкрисити" — як з нашумілим скандальним законопроєктом 5655. Завдяки суспільству, громадськості й критиці Єврокомісії вдалося збити цю корупційну бомбу, але лобісти уперто тягнуть її через уряд. 

Читайте також: Закрийте Безуглу! Для кого депутатка "Слуг Народу" шукає ватників та алкоголіків у ЗСУ?

Наші скоробагатьки розуміють, що дуже пахнуть смаленим майбутні відкриті декларації й закон про статус довічного ПЕП. Просто сидіти мовчки не вийде і доведеться відповідати. Пацюки починають тікати. І краще втекти зараз, ніж потім бути побитим разом з Арахамією на вулиці Грушевського. Зараз багатьох мародерів якраз і рятує те, що їхні обличчя невідомі широкому загалу. А отже, треба тікати до того, коли тебе почнуть вираховувати під Верховною Радою. 

Випадкові люди, які потрапили у депутати за зелену наліпку або пачку гречки, навіть не розуміють, що зараз є великий шанс почати переговори про наш вступ до ЄС — той самий, за яку ми платимо дорогу ціну життями наших громадян і брудом навіть від добрих сусідів. Замість того аби трошки напружити сідниці та ухвалити кілька реальних законів — наші щурі покидають корабель. 

Читайте також: Хто така Мар’яна Безугла? Чому депутатка "Слуг Народу" посилає на смерть опозицію та свариться з журналістами?

Яка мораль цієї історії для пересічного виборця, який увірував у "нові обличчя", а отримав статус біженця, бомжа чи повістку на фронт?

Ігри у простих фотографів, м‘ясників та блогерів, які мали стати нашими рейганами та кеннеді, були приречені. Адже натовпи молодих та амбітних нікчем знали, що з депутатства вийдуть мільйонерами.Тільки ж тепер треба вийти по-англійськи, щоб ніхто не помітив, що ти кидаєш знекровлену країну напризволяще. 

Ми всі твердо знаємо, де буде частина цих депутатів опісля. Втиратиме крем від засмаги на пляжах Барселони. Показуватиме голлівудські посмішки в інстаграмі. Періодично виставлятиме фотку в вишиванці на державні свята. 

Добрий привід подумати, чого ви очікуєте від людей, які нічого не тямлять у політиці, але приїхали до парламенту з поліестеровими баулами в клітинку. Аби стати мільйонерами та показати виборцю середній палець...

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Слуга народу
Давид Арахамія
Читайте також:
Аерофлот
12 грудня, 2023 вiвторок
У Росії літак "Аерофлоту" з 387 пасажирами на борту двічі не зміг злетіти на рейс до Таїланду
Богдан Буткевич
Автор Богдан Буткевич
13 грудня, 2023 середа
Зеленський так і не зійшов зі стадіону
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
13 грудня, 2023 середа
Росіяни атакували Київ балістикою: постраждали 53 людини, є руйнування
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 39.88
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 грудня
17:01
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія оголосила про надання Україні додаткових систем ППО NASAMS
16:59
Ексклюзив
ракетна атака на Київ
У Defense Express назвали кількість ракет 48Н6, якими РФ атакувала Київ
16:52
Агент ФСБ з Харкова проведе 15 років у тюрмі за підготовку диверсій проти ЗСУ
16:49
безробіття
Уряд запланував створення 10 тис. робочих місць для людей з інвалідністю у 2024 році
16:43
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
Український футболіст Миколенко, який запалює в АПЛ, зізнався, що 1,5 року грав з травмою
16:35
погода мокрий сніг зима
Мокрий сніг, вітер та тепла погода: прогноз на 14 грудня від Наталки Діденко
16:25
система протиповітряної оборони Patriot
Друга батарея ЗРК Patriot уже прибула до України з Німеччини
16:25
Куп'янськ
"Працюємо цілодобово": Синєгубов повідомив про укріплення оборони Куп'янська за зразком Харкова
16:19
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ за бюджетні кошти закуповував італійські шахи, дорогі смартгодинники та ікони, - "Слідство.Інфо"
16:07
На фото: постер фільму "Уроки толерантності"
Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ
16:00
Ексклюзив
Kyivstar, Київстар
На одного українського хакера працює три російських, - ексспівробітник СБУ про атаку на “Київстар”
15:50
Обухівський "шитий" рушник
Голубці з картоплею та обухівський "шитий" рушник стали нематеріальною культурною спадщиною України
15:45
Україна ЄС
Євродепутати закликали лідерів ЄС розпочати перемовини про вступ України та Молдови
15:41
Ексклюзив
Дональд Туск
Прем'єр Польщі Туск зустрінеться із Зеленським у Брюсселі, - польський журналіст Сієрант
15:38
Тейлор Свіфт
Тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії
15:34
Kyivstar, Київстар
Атака на "Київстар": МВС попередило про шахрайську схему під приводом компенсації
15:22
Пашинян та Алієв
Азербайджан і Вірменія провели взаємний обмін військовополоненими
15:15
Ексклюзив
Карта. Бахмут-Веселе_1212
На Бахмутському напрямку позиції переходять із рук у руки: 26-та артбригада про події на фронті
15:06
Педро Санчес
Настав час відкрити двері: прем'єр Іспанії закликав розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця року
15:06
Оновлено
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
ЗМІ написали, що Кабмін готує проєкт постанови, аби обійти рекомендації Єврокомісії. У МКІП відреагували
14:50
Україна - Італія, фани, вболівальники, фанати
Повернення вболівальників на трибуни: Мінмолодьспорту та МВС розробили заходи безпеки
14:34
морська коаліція
Британія оголосила про створення морської коаліції для допомоги Україні. Головні завдання
14:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:28
Із села на Чернігівщині, розташованого за 2 км від кордону з РФ, евакуювали родину з 6 дітьми
14:08
OPINION
Володимир Горбач
Зеленський — Байден: наступна спроба буде у січні
14:06
Оновлено
Юрій Бойко
Нардеп Бойко підтвердив наявність у його дружини квартири в Москві
14:01
ЗСУ, війна
"Їхня боротьба за свободу залежить від нашої наполегливості": лідери країн Північної Європи оприлюднили лист на підтримку України
14:01
МЗС України
Голова МЗС Ірану назвав Україну "чорним ринком", де бойовики отримують зброю. У Києві відреагували
13:52
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що Словаччина не блокуватиме початок перемовин щодо членства України в ЄС
13:47
Горять російські танки
"Відкинуті на 15 років у минуле": американська розвідка оцінила стан сухопутних військ РФ після втрат в Україні
13:43
Kyivstar, Київстар
Користувачам "Київстару" заблокували доступ до національного роумінгу
13:43
Анонс
Афіша UAFIN.TECH 2023
UAFIN.TECH 2023: у Києві відбудеться конференція про переспективи українського фінансового сектору
13:27
школа в окупації
Окупанти в Луганську провели фестиваль "народів РФ": дітей переконували, що вони росіяни, а українці - вигадана нація
13:18
Ексклюзив
вимкнення електроенергії
В Укренерго пояснили різницю між комерційним імпортом електроенергії та аварійною допомогою
13:11
Іво Бобул
Іво Бобул зізнався, що отримував пропозицію від КДБ бути стукачем
13:04
Оновлено
Kyivstar, Київстар
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли російські хакери. Компанія спростувала інформацію про викрадення персональних даних користувачів
12:52
Урсула фон дер Ляєн
"Стане остаточною перемогою": фон дер Ляєн закликала Європарламент відіграти вирішальну роль у вступі України в ЄС
12:50
Аеродром РФ біля Джанкою
Українські партизани провели розвідку аеродрому окупантів біля Джанкою, - "АТЕШ"
12:48
Новини компаній
Компанія Ferrexpo за 9 місяців 2023 року сплатила понад 1,45 млрд грн податків і зборів
12:32
Kyivstar, Київстар
Хакерська атака на "Київстар" не вплинула на ЗСУ, вона спрямована на цивільну інфраструктуру, - ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV