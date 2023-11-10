Улюблена спікерка Офісу президента опублікувала допис, у якому повідомила про своє звернення до Міноборони та Головнокомандувача ЗСУ стосовно необхідності “сухого закону” серед військового керівництва в умовах воєнного стану.

Ці фантазії з заголовком "Нардеп Безугла просить Міноборони позбавити ЗСУ бухаючих командирів", - перепостила сама топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва.

Так народна депутатка комітету нацбезпеки сама створила і помножила ворожу ІПСО, в поширенні якої влада зазвичай звинувачує опозиційні ЗМІ — "Цензор", "Радіо Свобода" та "Дзеркало тижня".

Однак замість того аби стулити пельку бодай на деякий час — ця наша локальна "Людмила Ивановна из Отрядов Путина" перепостила свій фейк у інтерпретації Скабєєвої і сказала, що буде далі боротись з алкоголізмом.

Знаєте, в публічному просторі ніколи й ніде не було нічого про п’янки та дебоші Залужного, Буданова, Сирського, Тарнавського, Шаптали та інших високопоставлених військових. Натомість Давид Арахамія без цензури розповідав про винні попойки з Подоляком уночі в Офісі президента. І не забуваймо алкопригоди численних "слуг народу", якими рясніє вась інтернет. Може, варто почати очищення з себе?

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Але далі руда та безсоромна бесті з Оболоні продовжила бруднити представників Генштабу — таких, як полковник Анатолій Штефан, який якраз відповідає за інформаційну складову.

Реального військового, який отримав складне поранення в минулому, реального, а не рядженого танкіста Безугла ледве не назвала "дуполизом".

І це може вкотре надихнути, що це не психічне загострення Безуглої — які медицина масово реєструє в листопаді — це свідома політика з дискредитації ЗСУ. Їх треба назвати ватниками, нікчемами, алкоголіками, аби потім саме на них повісити те, що ми не повісили стяги в Донецьку та Ялті.

Як би не давала задню на позір українська влада — все таємне очевидне.

Мовчання команди Зеленського — партії "Слуга Народу", керівника фракції Давида Арахамії, численних піарників Офісу президента — щодо цих хамських заяв депутатки буквально підтверджує, що йде підкилимна мишача вовтузня із Залужним.

Жодні розповіді про "ІПСО росіян", про "фейки ФСБ", про проплачених "журналістів-порохоскотів", про розкол у керівництві України не спростовують цих підозр. Тільки Володимир Олександрович на правах великого начальника може закрити рота своїм людям — і це найкоротший та найефективніший шлях припинити цей конфлікт. Аби він не набував більш кучерявих форм та не обростав зайвою конспірологією.

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Однак довіра до ЗСУ - єдине, що лишається стабільним за ці два буремні роки. Тож очевидно, Офіс президента навсправжки задумувався, що робити з тим фактом, що над урядовим кварталом уперше в історії замайоріли привиди Ейзенхауера та Шарля де Голля.

Далеко не факт, що саме Валерій Залужний піде штурмувати політичний Олімп, бо ж у рейтингах довіри високе місце займає очільник ГУР МО Кирило Буданов. Є Олександр Сирський, є Сергій Наєв — досить медійні та поважні генерали. Хтось із цих заслужених воєначальників може спробувати себе в політиці, як це зробив нинішній президент Чехії Петр Павел. У Офісі президента добре запам’ятали ці захоплення й облизування українських громадян після фоток нового президента з першою леді — військовим пілотом.

Чи причепляться ці кавалочки Безуглої до мундирів топового вищого військового керівництва? Річ у тому, що сценарії з 2019 року — саме ЗСУ тепер тефлонове. І навіть, якщо в рішеннях Генштабу були якісь помилки, зараз тамтешні генерали — герої, яких ображають політичні гієни.

Наша армія і наші генерали мають стійкий імунітет до дискримінації та різноманітних політичних упосліджень. Досить довго їх вважали неробами, інфантилами та зайвим баластом. Уперше в історії народ зрозумів, що його армія — єдиний і надійний гарант того, що ти зустрінеш наступний ранок. Людина в формі українського солдата - найбажаніший гість на щойно деокупованій території. Згадайте відео з торішнього Херсону та Харківщини. Пиріжки та оладки там несли зі сльозами на очах саме захисникам, а не панам Зеленському та Єрмаку.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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