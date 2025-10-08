Але поява Арестовича у Собчак – це не про політику! Це чистий маркетинг!

Арестович активно продається російським інвесторам. Бо в Україні в нього вже ніхто не інвестує.

Якщо у 2023 році Арестович теоретично розглядався як альтернативний Зеленському проєкт, який може підібрати російськомовних і аполітичних, які розчарувалися в Зеленському, то у 2025 році в Україні Арестович – ніхто. Тупо нуль.

Після всіх своїх епатажних ефірів з різними чортами, після всіх своїх маніфестів і дебільних, українофобських заяв, з людини, яка мала другий в країні президентський рейтинг, Арестович перетворився на другого Шарія. Тепер в Україні його слухає купка упоротих фанів, а основна аудиторія – московити, яким подобається слухати гидоту про Україну.

Тобто впливовість Арестовича, як політика, в Україні рівна нулю. Будь-які спроби натягнути на його хтиве їб*льце образ політика, розіб'ються об реалії. Навіть, якщо допустити цього клоуна до виборів (що МАЛОРЕАЛЬНО), він набере у кращому для себе розкладі, як Гройсман або Разумков. Читайте також: Арестович заколихує "ждунів"

Ціль його інтерв'ю — не політика, а маркетинг. Алєксєю терміново треба гроші й він шукає, кому продатися. На Росії, на щастя для нього, вистачає дурних грошей і наївних амбіцій купити Україну через купівлю українських "політиків". Медведчук не дасть збрехати.

Саме від бажання продатися росіянам і є ці самовбивчі для українського політика заяви про "віддати 4 області й Крим Росії", або покладання квітів до могил ґвалтівників і вбивць свого народу.

В цьому інтерв'ю мені було прекрасно, що навіть Собчак на фоні Арестовича виглядала умовно притомною.

Грошей йому, на мою думку, таки дадуть. Але хороші новини в тому, що формат Арестовича – псевдоінтелектуальність. А це дуже застарілий формат. Від нього с*ялися кип'ятком у двотисячних, але зараз цей формат "інтелектуала" всуху програє формату Альони-Альони. Бо люди, які отримали масовий доступ до інтернету, по всьому світу не хочуть вибирати інтелектуалів, а хочуть голосувати за таке саме бидло, як вони. Тут приклад Трампа в Америці максимально красномовно підтверджує мої висновки.