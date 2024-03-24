Ймовірний прецедент: "Норд-Ост". Незалежне розслідування дійшло висновку, що ФСБ знала про плани Мовсара Бараєва та його групи та навіть скеровувала їхні дії через свого агента Теркібаєва, але люди, причетні до цього розслідування, один за одним загинули або від рук ФСБ, або "за загадкових обставин" (Сергій Юшенков, Олександр Литвиненко, Анна Політковська і сам Ханпаша Теркібаєв — після того, як дав інтерв'ю Політковській).

А головним результатом подій стала дискредитація поміркованого Аслана Масхадова і вихід на перший план радикальніших лідерів, насамперед Шаміля Басаєва, які, через свою одіозність, були для Кремля значно зручнішим супротивником.

Читайте також: Хто такі ІДІЛ-К, що взяли на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті"

Гадаю, тепер ми побачили повторення саме цього сценарію. Кремль був доброзичливо попереджений американцями, і відреагував на попередження... відключенням металодетекторів на вході в "Крокус". А далі все за планом: росіяни налякані та озлоблені, а ФСБ, як передає "Комерсант", вже заявила, що терористи мали контакти в Україні й саме сюди збиралися втекти після теракту.

Отож, якщо ви на хвилинку подумали, що цього разу обійдеться без нас, то доведеться подумати ще раз. ІДІЛ до України ретельно прив'язували багато років — і росіяни, і деякі наші "корисні ідіоти"; то як же упустити такий шанс? Його й не упустили.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.