Путін думав, що першим моргне Зеленський і відмовиться від зустрічі з ним, а Зеленський і європейці думали, що першим моргне Путін, і відмовиться він. Тож єдиний результат зустрічі — очікувана зустріч Президента України та кремлівського орка.

Абсолютно очевидно, що ця зустріч не має ніякого сенсу. Путін майже не змінює свої позиції щодо завершення війни, а ми їх виконати не можемо. Якщо така зустріч і відбудеться, то це буде ще одна битва за перекладання відповідальності за зрив мирного процесу.

Але що важливіше: Путін від можливості цієї зустрічі явно у виграші. Він продовжує вигравати час в надії, що от-от наш фронт рухне.

Тепер його гра буде такою: кілька тижнів росіяни будуть всіх водити за ніс щодо місця зустрічі. Москва, Мінськ, Будапешт, Женева тощо. Вони будуть пропонувати нам незручні міста, а ми — відмовлятись. Це буде давати їм час. Після того, як місто все-таки узгодять, росіяни будуть вимагати провести попередні переговори на рівні міністрів закордонних справ чи делегацій типу Мединського. Це дозволить їм виграти ще пару тижнів чи місяців. Тоді настане фінальний момент, і Путін подивиться на карту поля бою і буде вирішувати, чи потрібна ця зустріч взагалі.

Для нас ця ситуація є неприйнятною. Наша ціль швидше отримати санкції від Трампа для орків. Запроваджені ним проти Індії вже працюють, і саме це змусило Путіна почати переговорну гру. Два місяці назад він прямим текстом послав Трампа, а тут вже навіть готовий зустрічатись із Зеленським.

Тому в наших інтересах швидше провести зустріч або в інший спосіб довести, що Путін не хоче миру. Моє бачення таке, що у випадку затягування зустрічі — ми знову маємо вимагати від Трампа досягнення припинення вогню як доказу, що Путін налаштований на мир.

У цій всій історії є ще один небезпечний момент. Попри те, що багато українців вважають Трампа ідіотом, — він точно таким не є. Він добре розуміє, що смислу в зустрічі Зеленського і Путіна небагато. Тому він наполягає на ній з іншої причини — умити руки. Якщо ми не домовимося на цій зустрічі, що найбільш імовірно, то Трамп скаже: мене це дістало, я припиняю свою участь в мирному процесі. І зніме з себе головний біль. Для нас катастрофи не станеться, зброю ми будемо отримувати, але от санкції проти РФ можемо і не отримати. А в сьогоднішній ситуації тільки санкції наближають кінець війни.

Втім 10 жовтня Трамп отримає свою Нобелівську премію миру, і після цього досягнути миру з Путіним вже не буде так важливо для нього. Можливо, він введе санкції, даватиме зброю і чекатиме, поки одна зі сторін не впаде.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист