English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Гра в моргавки
OPINION

Гра в моргавки

Віктор Андрусів
21 серпня, 2025 четвер
16:02
Погляд

Підсумки зустрічі Зеленського з Трампом можна описати як продовження гри в моргавки

Зміст

Путін думав, що першим моргне Зеленський і відмовиться від зустрічі з ним, а Зеленський і європейці думали, що першим моргне Путін, і відмовиться він. Тож єдиний результат зустрічі — очікувана зустріч Президента України та кремлівського орка.

Абсолютно очевидно, що ця зустріч не має ніякого сенсу. Путін майже не змінює свої позиції щодо завершення війни, а ми їх виконати не можемо. Якщо така зустріч і відбудеться, то це буде ще одна битва за перекладання відповідальності за зрив мирного процесу. 

Але що важливіше: Путін від можливості цієї зустрічі явно у виграші. Він продовжує вигравати час в надії, що от-от наш фронт рухне. 

Тепер його гра буде такою: кілька тижнів росіяни будуть всіх водити за ніс щодо місця зустрічі. Москва, Мінськ, Будапешт, Женева тощо. Вони будуть пропонувати нам незручні міста, а ми — відмовлятись. Це буде давати їм час. Після того, як місто все-таки узгодять, росіяни будуть вимагати провести попередні переговори на рівні міністрів закордонних справ чи делегацій типу Мединського. Це дозволить їм виграти ще пару тижнів чи місяців. Тоді настане фінальний момент, і Путін подивиться на карту поля бою і буде вирішувати, чи потрібна ця зустріч взагалі.

Читайте також: "ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною

Для нас ця ситуація є неприйнятною. Наша ціль швидше отримати санкції від Трампа для орків. Запроваджені ним проти Індії вже працюють, і саме це змусило Путіна почати переговорну гру. Два місяці назад він прямим текстом послав Трампа, а тут вже навіть готовий зустрічатись із Зеленським. 

Тому в наших інтересах швидше провести зустріч або в інший спосіб довести, що Путін не хоче миру. Моє бачення таке, що у випадку затягування зустрічі — ми знову маємо вимагати від Трампа досягнення припинення вогню як доказу, що Путін налаштований на мир.

У цій всій історії є ще один небезпечний момент. Попри те, що багато українців вважають Трампа ідіотом, — він точно таким не є. Він добре розуміє, що смислу в зустрічі Зеленського і Путіна небагато. Тому він наполягає на ній з іншої причини — умити руки. Якщо ми не домовимося на цій зустрічі, що найбільш імовірно, то Трамп скаже: мене це дістало, я припиняю свою участь в мирному процесі. І зніме з себе головний біль. Для нас катастрофи не станеться, зброю ми будемо отримувати, але от санкції проти РФ можемо і не отримати. А в сьогоднішній ситуації тільки санкції наближають кінець війни. 

Втім 10 жовтня Трамп отримає свою Нобелівську премію миру, і після цього досягнути миру з Путіним вже не буде так важливо для нього. Можливо, він введе санкції, даватиме зброю і чекатиме, поки одна зі сторін не впаде.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
оборона та безпека
Читайте також:
Лавров
Автор Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
Автор Тетяна Яворська
20 серпня, 2025 середа
Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення
Автор Дар'я Тарасова
20 серпня, 2025 середа
Міністр оборони Польщі звинуватив РФ у провокації через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
Київ
+26.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 47.82
    Продаж 48.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
16:40
Сергій Богачук
Український нокаутер проведе реванш в андеркарді головного бою року
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:23
Олена Зеленська побувала на Рівненщині
Зеленська розповіла, якою цьогоріч буде тема саміту перших леді та джентльменів
14:38
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
14:36
Сергій Лавров
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським
14:14
Юлія Свириденко
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
14:06
Верховна Рада
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про професійну освіту
14:03
Ексклюзив
Разумков розкритикував внесення змін до митного кодексу, ухвалених Радою
14:01
OPINION
Вашингтонський спектакль
13:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на заяву Лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України
13:43
на фото Верховна Рада України
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
13:29
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф передав медаль від Путіна родині загиблого американця, який воював в Україні на боці РФ, – CNN
13:13
Аналітика
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
13:12
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
13:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та два інші ворожі об'єкти
12:40
Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Повернутись живим", в якому знялися українські воїни
12:38
РФ на Сумщині атакувала медиків шістьма дронами: знищено службовий автомобіль
12:31
Лавров
РФ домагається права вето на гарантії безпеки для України: ISW проаналізував заяву Лаврова
12:31
військові ССО уразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами в Криму
Українські військові в окупованому Криму вразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами
12:25
Ексклюзив
нафта танкер корабель
Якщо санкції США щодо Індії будуть збережені, Росія втратить до $50 млрд із продажу нафти, - ексрадник президента Устенко
12:14
Війна з Росією, ЗСУ
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ понад 25 моделей дронів-перехоплювачів
12:09
У новому епізоді "Південного парку" висміяли "маленький пеніс" Трампа та хабарі від Цукерберга
12:05
OPINION
Говорити про вибори, коли ракети летять на наші міста, — відверто нерозумно
12:02
Зеленський
Україна розпочне масове виробництво ракет "Фламінго" вже цьогоріч, – Зеленський
12:00
дощь, гроза, парасоля, негода
Грози, дощі, а подекуди зливи: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 22 серпня
11:59
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
"Це перевірка на реакцію": майор запасу НГУ Гетьман про падіння "шахеда" у Польщі
11:34
Петр Павел
Президент Чехії Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні
11:29
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть
11:26
Оновлено
Безугла
Рада не підтримала відсторонення Безуглої від засідань
11:18
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Я був би задоволений": Зеленський висловився щодо проведення виборів в Україні
11:16
діти
Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля
11:03
КНДР, Північна Корея
Північна Корея має секретну військову базу, яка може становити загрозу для Східної Азії та США, - CSIS
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Донбас – більше, ніж спірна територія, а німці сперечаються через свої "чоботи" в Україну. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
10:53
НБУ оновив дизайн 20-гривневої банкноти: додано напис "Слава Україні!"
10:49
Ексклюзив
Ірина Фріз
Нардепка Фріз пояснила, чому досі не винесений на голосування законопроєкт про посаду військового омбудсмана
10:43
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні надалі зростає: ситуація в енергосистемі 21 серпня
10:30
таксі
Bolt, Uklon та Uber просять столичну владу дозволити поїздки в комендантську годину. У КМВА відповіли
10:24
Ексклюзив
Обстріли Донеччини посилюються, багато доріг укривають антидроновими сітками, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:03
OPINION
... Інакше Трампу не потрапити до раю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV