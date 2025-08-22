Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Гучними словами Трамп вдало маскує бездіяльність

Віталій Портников
22 серпня, 2025 п'ятниця
20:06
Погляд

У випадку війни бездіяльність — також дія

Бажання "правильно" розшифрувати черговий  допис у соціальних мережах Дональда Трампа робить кожного дешифрувальника заручником інформаційного шоу, на яке американський президент перетворив світову політику. Вже неодноразово було доведено — заяви у соціальних мережах, промови, перемовини, форуми  миру тощо не мають ніякого реального значення, якщо не пов’язані із конкретними діями. Діями, а не словами.

  • Путін — майстер дій, хоча теж дуже багато говорить. Але разом із цим він продовжує надсилати війська у наступ, тероризувати мирне населення України, витрачати мільйони  на пропаганду і підкуп політиків і журналістів на Заході.
  • А Трамп, на перший погляд, майстер слів. Адже що він зробив за пів року перебування у Білому домі? Не розв'язав питання нової військової допомоги Україні, не запровадив нових санкцій проти Росії. Тільки погрожує та обіцяє. 

Однаково у випадку війни бездіяльність — також дія. Гучними словами Трамп цю бездіяльність вдало маскує. З цього погляду вектор його діяльності — справжньої  діяльності, а не балаканини — повністю вкладається у вектор діяльності Путіна.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

