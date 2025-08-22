Бажання "правильно" розшифрувати черговий допис у соціальних мережах Дональда Трампа робить кожного дешифрувальника заручником інформаційного шоу, на яке американський президент перетворив світову політику. Вже неодноразово було доведено — заяви у соціальних мережах, промови, перемовини, форуми миру тощо не мають ніякого реального значення, якщо не пов’язані із конкретними діями. Діями, а не словами.

