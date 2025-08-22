Гучними словами Трамп вдало маскує бездіяльність
У випадку війни бездіяльність — також дія
Бажання "правильно" розшифрувати черговий допис у соціальних мережах Дональда Трампа робить кожного дешифрувальника заручником інформаційного шоу, на яке американський президент перетворив світову політику. Вже неодноразово було доведено — заяви у соціальних мережах, промови, перемовини, форуми миру тощо не мають ніякого реального значення, якщо не пов’язані із конкретними діями. Діями, а не словами.
Читайте також: Чи може американський президент змусити Росію зупинитися
- Путін — майстер дій, хоча теж дуже багато говорить. Але разом із цим він продовжує надсилати війська у наступ, тероризувати мирне населення України, витрачати мільйони на пропаганду і підкуп політиків і журналістів на Заході.
- А Трамп, на перший погляд, майстер слів. Адже що він зробив за пів року перебування у Білому домі? Не розв'язав питання нової військової допомоги Україні, не запровадив нових санкцій проти Росії. Тільки погрожує та обіцяє.
Однаково у випадку війни бездіяльність — також дія. Гучними словами Трамп цю бездіяльність вдало маскує. З цього погляду вектор його діяльності — справжньої діяльності, а не балаканини — повністю вкладається у вектор діяльності Путіна.
Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
