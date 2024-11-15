І так, від того, що українці вибрали президентом коміка, а депутатами весільних фотографів і крадіїв пива в супермаркеті кадрові призначення Трампа не стали кращими для України, світу і самої Америки.

Виглядає так, що в сучасному світі демократія перестає працювати, бо по всьому світу демократично вибрані лідери перетворюються на диктаторів.

І якщо можна зрозуміти такі перетворення у Білорусі, Росії, Туреччині, то ідіотократія Трампа в США змушує переживати за завтрашній день половину світу.

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Прихильники Трампа закидають, що ми нічого не розуміємо, а насправді ці хлопці зламають систему і все стане краще. Але ми з вами вже бачили приклад зламаної системи. Замість Коломойського, Ахметова, Пінчука, які все рішали раніше, зараз в Україні все рішають Єрмак, Татаров, Арахамія. Сказати, що ці троє чимось кращі за попередників в мене язик не повертається.

І якщо в когось є ілюзії, що в Америці буде інакше – ніт, на жаль, інакше не буде. Буде багато лозунгів, багато гучних слів. Почнуться якісь кампанії, започаткуються офіси простих рішень і буде свій мільярд дерев.

Але зведеться все до одного: дебіли будуть розважати дебілів, щоб переобратися на другий термін.

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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