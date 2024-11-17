Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Ілюзія швидких переговорів
OPINION

Ілюзія швидких переговорів

Вадим Денисенко
17 листопада, 2024 неділя
12:03
Погляд

Останніми тижнями ми всі потрапили в пастку неминучості результативних переговорів. Розглянемо, наскільки це реалістично

Зміст

1. Повномасштабне вторгнення у 2022 році почалося з двох причин: 

  • Путін вважав, що швидка війна допоможе йому знову стати третім полюсом світу і повернути повний поліцейський контроль над пострадянським простором; 
  • Він вважав, що анексія України та подальша анексія Білорусі та Казахстану дозволить зупинити повзучу слов'янізацію Росії. 

2. Дуже важливо звернути увагу на те, що жодна з цих цілей на сьогодні не досягнута (як на мене, і не може бути вже досягнута, але в Кремлі це не розуміють). І це ключовий момент для розуміння того, як себе буде поводити Путін під час переговорів з Трампом.

3. Другий важливий момент, на який треба звернути увагу — зміна національної ідеї Росії після виборів імператора Путіна в березні 2024 року

Читайте також: Щоб змусити Путіна до перемовин, слід запропонувати йому "новічок"

З цього моменту головна національна ідея Росії звучить так: "Путін хоче жити максимально довго і померти в кріслі президента своєю смертю".  Всі рішення Росії приймають, виходячи з цієї  ідеї. 

Тому коли ми аналізуємо те, чи може Путін зараз погодитися на заморозку конфлікту, то маємо дати відповідь на питання: що для його життя менш загрозливе — мир чи продовження війни

Однозначної відповіді немає, але виходячи з нинішніх реалій, скидається на те, що продовження війни ще деякий час може бути більш комфортним (закінчення війни потребує вирішення багатьох соціальних питань, до яких Росія не готова. Звичайно, ці питання нікуди не подінуться, але вони можуть мʼякше сприйнятися суспільством в разі безумовної не навʼязаної ззовні перемоги. А мир на умовах Трампа буде багатьма в Росії сприйматися, як навʼязана ззовні не безумовна перемога).

4. Варто також звернути увагу на те, що Путін страшенно боїться приниження, а піти зараз на переговори на умовах Трампа для нього приниження.

Читайте також: Російська дилема: знищення Росії чи знищення Путіна?

5. На противагу всьому цьому є одна річ: економіка і все більша технологічна залежність Росії від Китаю, яка перетворюється на національну загрозу. Рівень життя в Росії падає, що б там не говорила офіційна статистика і російські дослідники, навіть з числа дуже шанованих хороших росіян. Так, це падіння в перспективі кількох років не призведе до колапсу зразка 1989-1991 років, але воно стане причиною глибинної стагнації російської економіки на наступне десятиліття. І це Путін прекрасно розуміє.

6. Власне, перспективність переговорів залежить від двох факторів: усвідомлення економічних загроз і відповідь самим Путіним на питання "Чому це не приниження?".

7. Поки що, мені здається, Путін не готовий до переговорів. І в США явно недооцінюють фактор психіатрії в голові Путіна. "Подолання" або "не подолання" цих проблем стане відповіддю на питання, чи можливі переговори взагалі.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
переговори з РФ
Читайте також:
Ілон Маск
Автор Влад Дідусь
16 листопада, 2024 субота
Ілон Маск посміявся з заяви Зеленського про незалежність України
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
"Це пряма дорога до капітуляції перед Росією": Портников назвав чинник, який має значний вплив у війні
Майк Тайсон
Автор Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
Майк Тайсон назвав причину поразки від блогера Джейка Пола
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 листопада
13:00
Оновлено
Росіяни зранку атакували Україну ракетами і дронами: у низці регіонів пошкоджено енергооб'єкти, є загиблі та постраждалі
12:40
ізраїль обстріл
Поблизу приватної резиденції Нетаньягу в Кейсарії було запущено кілька сигнальних ракет: підозрюваних затримали
12:32
шахеди, ППО, ЗСУ
Під час ранкової атаки Сили оборони збили 102 ракети та 42 БПЛА
12:19
Ексклюзив
Росія застосувала всі ракети, які змогли накопичити за 2,5 місяці, - авіаексперт Храпчинський
11:53
напад з ножем
У китайському коледжі випускник влаштував різанину через провалений іспит: загинуло 8 людей, 17 постраждали
11:49
"Міс Всесвіт 2024": перемогу здобула Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії
11:37
Дональд Трамп
Кандидат Трампа на посаду міністра енергетики США Кріс Райт виступає за збільшення виробництва викопного палива
11:31
мокрий сніг
Похолодання, мокрий сніг і вітер: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні погіршиться погода
10:41
Ексклюзив
Дональд Трамп та Ілон Маск
Для Маска все може погано закінчитись, - політолог Рейтерович
10:40
Вранці РФ декілька разів атакувала Нікопольщину артилерією й дронами-камікадзе: 2 людини загинули, ще 5 поранені
10:30
студент, студенти, бакалавр
17 листопада - День студента в Україні. Як виникло свято
10:15
Володимир Зеленський
"Це відповідь Путіна всім, хто телефонував і відвідував його": Зеленський і Сибіга відреагували на масований обстріл України
10:01
OPINION
Про реакцію Зеленського на дзвінок Шольца Путіну
09:59
поїзд в Карпатах
Через ранковий обстріл України знеструмлені залізничні ділянки: низка поїздів курсують із затримкою
09:42
БпЛА "Лютий"
БПЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в РФ: нібито є постраждалий
09:15
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном та висловив стурбованість щодо підтримки Китаєм оборонно-промислової бази РФ
09:14
Огляд
Олександр Зубков, Грузія - Україна
Україна втратила перемогу над Грузією та "мільйонні донати Ломаченка на ЗСУ": головні новини українського спорту за тиждень
08:50
Індія успішно випробувала гіперзвукову ракету великої дальності
08:29
Оновлено
війна з Росією
Генштаб: минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення - найбільше на Покровському і Курахівському напрямках
08:20
Іран
МЗС Ірану заперечило зустріч їхнього представника в ООН з Ілоном Маском
08:08
Анонс
Ерлінг Холанд, збірна Норвегії, Ліга націй
Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 17 листопада
08:05
OPINION
Маск vs Зеленський: потрібна миттєва реакція на "наїзд"
07:56
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ на війні з Україною перевищили 720 тис. військових
07:46
МіГ-29 польща
Польща підняла бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні
07:15
Ексклюзив
"Реконструкція" архетипів: містичний танцювальний перформанс про жіночу сутність від Monada dance project
2024, субота
16 листопада
23:56
Інфографіка
Артем Довбик (праворуч), Грузія - Україна
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після втрати очок з грузинами
23:50
Оновлено
збірна Німеччина Флоріан Вірц, Ліга націй
Німеччина розтрощила Боснію, а Україна зіграла внічию проти Грузії: результати усіх матчів ЛН за 16 листопада
22:45
Сергій Ребров
"Відчуваємо розчарування - ми намагалися виграти": Ребров прокоментував втрачену перемогу України над Грузією
22:29
ринок "Десна", пожежа
У Києві загорівся ринок "Десна", є постраждалі
22:04
Волонтер, військовий, аналітик Тарас Чмут
Тарас Чмут: перехід на дивізії позбавить нас хаосу управління фронтом
22:01
G7
"Ми єдині з Україною": країни G7 оприлюднили спільну заяву до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ
21:59
Майк Тайсон - Джейк Пол
Майк Тайсон не зарікся щодо наступного бою та назвав потенційного суперника
21:37
У 2025 році в Польщі запрацює навчальний центр НАТО для України
21:36
Михайло Мудрик, збірна України, Ліга націй
Мудрика визнали найкращим гравцем збірної України в матчі проти Грузії
21:20
Дитяче Євробачення-2024: Грузія перемогла, Україна посіла 3 місце
20:56
Михайло Мудрик (праворуч), Грузія - Україна
Збірна України втратила перемогу над Грузією у Лізі націй
20:56
Микола Шапаренко та Хвіча Кварацхелія (праворуч), Грузія - Україна
Грузія - Україна 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
20:51
В окупованому Криму обвалився міст
В окупованому Криму в лікарні помер чоловік через обвал мосту 13 листопада
20:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп може відсторонитись від війни в Україні, - Фейгін
20:41
Ексклюзив
Путін
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV