2. Дуже важливо звернути увагу на те, що жодна з цих цілей на сьогодні не досягнута (як на мене, і не може бути вже досягнута, але в Кремлі це не розуміють). І це ключовий момент для розуміння того, як себе буде поводити Путін під час переговорів з Трампом.

3. Другий важливий момент, на який треба звернути увагу — зміна національної ідеї Росії після виборів імператора Путіна в березні 2024 року.

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З цього моменту головна національна ідея Росії звучить так: "Путін хоче жити максимально довго і померти в кріслі президента своєю смертю". Всі рішення Росії приймають, виходячи з цієї ідеї.

Тому коли ми аналізуємо те, чи може Путін зараз погодитися на заморозку конфлікту, то маємо дати відповідь на питання: що для його життя менш загрозливе — мир чи продовження війни.

Однозначної відповіді немає, але виходячи з нинішніх реалій, скидається на те, що продовження війни ще деякий час може бути більш комфортним (закінчення війни потребує вирішення багатьох соціальних питань, до яких Росія не готова. Звичайно, ці питання нікуди не подінуться, але вони можуть мʼякше сприйнятися суспільством в разі безумовної не навʼязаної ззовні перемоги. А мир на умовах Трампа буде багатьма в Росії сприйматися, як навʼязана ззовні не безумовна перемога).