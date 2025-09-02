Вони говорять про надто різні інтереси Китаю та Індії та величезні проблеми між ними, щоб вони стали союзниками. Не помічаючи, як просто у них під носом, помирилися Вірменія та Азербайджан. Між якими суперечностей було набагато більше, ніж між Індією і Китаєм. Достатньо згадати недавню війну і десятки тисяч загиблих з обох сторін.

Тобто, люди, що переконують в неможливості зближення Індії та Китаю, намагаються підвести під свої переконання теоретичну базу, ігноруючи об'єктивні сигнали про зближення двох наддержав у протистоянні з США.

А також ігноруючи той неспростовний факт, що повалення гегемонії США на користь гегемонії осі Зла, дасть Індії та Китаю стільки ресурсів і нових можливостей, яких жодні суперечки по кордону і близько не варті. Це просто непорівнянні величини!! Читайте також: Чи допоможе Китай завершити війну?

Зараз вся "дипломатія" Дональда Трампа будується на погрозах слабким і відповзанні від сильних. Це настільки тупа і примітивна стратегія, що працювати вона може тільки зі слабкими й тупими. А Сі з Моді не слабкі й не тупі. Тому американська дипломатія у виконанні Трампа максимально безпомічна і недієздатна з ними. Щобільше, це фіаско!