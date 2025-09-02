Індія та Китай чудово порозуміються
Люди, які зараз намагаються запевнити, що Індія і Китай ніколи не стануть союзниками, дуже сильно нагадують тих, хто у 2022 готувався до шашликів, а не до війни
Вони говорять про надто різні інтереси Китаю та Індії та величезні проблеми між ними, щоб вони стали союзниками. Не помічаючи, як просто у них під носом, помирилися Вірменія та Азербайджан. Між якими суперечностей було набагато більше, ніж між Індією і Китаєм. Достатньо згадати недавню війну і десятки тисяч загиблих з обох сторін.
Тобто, люди, що переконують в неможливості зближення Індії та Китаю, намагаються підвести під свої переконання теоретичну базу, ігноруючи об'єктивні сигнали про зближення двох наддержав у протистоянні з США.
А також ігноруючи той неспростовний факт, що повалення гегемонії США на користь гегемонії осі Зла, дасть Індії та Китаю стільки ресурсів і нових можливостей, яких жодні суперечки по кордону і близько не варті. Це просто непорівнянні величини!!
Зараз вся "дипломатія" Дональда Трампа будується на погрозах слабким і відповзанні від сильних. Це настільки тупа і примітивна стратегія, що працювати вона може тільки зі слабкими й тупими. А Сі з Моді не слабкі й не тупі. Тому американська дипломатія у виконанні Трампа максимально безпомічна і недієздатна з ними. Щобільше, це фіаско!
Можна скільки завгодно говорити, що інтереси Індії та Китаю сильно різні, але є людина, яка змогла згуртувати Індію і Китай проти спільного ворога. І ця людина – Дональд Трамп. Тупа й обмежена обізяна, яка одноосібно керує найсильнішою (поки що) країною світу.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
