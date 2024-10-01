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OPINION

Інтернету не буде. Так пабєдім!

Віктор Бобиренко
1 жовтня, 2024 вiвторок
18:01
Погляд

У липні цього року, в розпал відключень, усі жалілися на поганий інтернет*

Зміст

І мудрий президент, який (як усім відомо) думає про народ, дав кілька наказів:

  1. відродити до кінця року мінімум 1 ГВт енергії;
  2. інтернет-операторам зробити так, щоб інтернет без світла тримався до 10 годин.

Ну, ми ж знаємо, що слово президента — кремінь. Граніт. Твердіші тілько його яйця.

Пацан сказал...

Ну ми ж знаємо багато прикладів, коли його слово справджувалося:

  • пєрєстать стрєлять;
  • зарплати по 4 тищі баксов;
  • кінець корупції;
  • шашлики в маю;
  • мільярд дерев;
  • мільйон дронів;
  • і прочєє 100500 пунктів.

Так ось, про липневі заяви. На даний час з цього ГВта відновлено близько 10%. І кажуть, що в кращому разі відновлять до кінця року 25%.

Але ж 32% українців і досі довіряють президенту.

Я не шучу. Не жартую. Кожен третій.

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А з інтернетом?

Мобільних операторів зобов’язали забезпечити автономну роботу базових станцій (БС) протягом 10 год: з 1 жовтня за таким стандартом мають працювати щонайменше 60% БС, а до кінця січня 2025 року – 100%. Президенту не слабо.

Оператори ще тоді казали урядовцям, що це нереально.

Як нереально батальйоном тримати фронт проти дивізії.

Але ж Найвеличніший дав доручення — виконуйте.

Нє єптьот как. Каком квєрху.

Кинулись виконувать. Не виходить. А що ж так?

Ну, бо і не могло вийти. Але вийшло іще гірше, ніж сподівалися оператори.

Чому? Ви сидите?

Тому що обладнання, яке поступово надходить — потрібно змонтувати. І робочі команди операторів мають встановити понад 100 тис. акумуляторних батарей.

100 тисяч!!!

Але підрядники, найняті операторами, зараз бояться виїжджати на об’єкти. Бо за ними полюють працівники ТЦК.

Це все, що вам треба знати про вміння офісних координувати зусилля.

Так пабєдім — завіряють нас в ОПі.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Володимир Зеленський
Війна з Росією
ракетний удар
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