Здавалося б, ось іде в магазин до Порфировича бабуся-божа кульбабка. Посміхається, здоровкається і думаєш собі — яка хороша людина! Насправді бабуня не така проста, як видається. Бо ходить бабуня під 246 статтею КК України, й лише дивом вона ще не в колонії, а розгулює рідним селом.

Річ у тому, що в нашому селі немає газу, тому топлять всі дровами. Щоб пройти зиму без проблем, треба дві машини дров. Це 2х4=8 кубів. Але є нюанс. Дрова продають недостатньо сухими. Тому, щоб нормально топити, селяни тримають запас на 2 роки: поки цьогорічні сушаться, топлять торішніми, які вже висохли.

Таким чином, кримінальна бабця має у дворі приблизно 16 кубів дров. А КК каже, що "великий розмір" - це понад 10 кубів.

Враховуючи, що злочинний синдикат баби складається ще й з сусіда, з яким, за попередньою змовою за пляшку самогонки баба домовилася поскладати дрова, це тягне на позбавлення волі від 5 до 7 років.

Читайте також: Чому Іван Баканов має сидіти у тюрмі за державну зраду та співпрацю з ФСБ РФ?

Воно, звичайно, неправильно купувати дрова без документів. Але кінець епохи бідності змушує селян економити на всьому. І якщо дрова будуть без документів, але на кілька сотень дешевше, вони візьмуть дешевше.

Ось так проста сільська баба стала на старості років бандиткою, за якою плачуть нари. І не вона одна. Заходь на будь-яке подвір'я в нашому селі та пакуй уркаганів.

Ви спитаєте, а яке відношення до моїх кримінальних односельців має депутат Юрій Камельчук (уроджений Кривокобилко), він один з авторів цього закону.

До обрання депутатом від Слуги Народу про Кривокобилка ніхто нічого не знав. Але персонаж цікавий. У 2020 році на каналі Мураєва Кривокобилко закликав дати воду в окупований Крим. Також Кривокобилко заперечував Covid і казав, що щеплення дітей від інших захворювань призводить до аутизму.

У 2022 році отримав підозру від САП і НАБУ в неправдивому декларуванні, бо "забув" про орендовану квартиру.

Вже на другий рік свого депутатства персонаж наколядував в Раді на 15 соток землі під Києвом і почав будувати там двоповерхову хатинку.

Читайте також: Навіщо нам підкидають "зацифровану" корупцію

Ось така історія, як красівий, молодий і несистемний політик, прийшов у політику з новим президентом все змінити й справді все змінив. Йому за двоповерховий котедж з конвертів у Верховній Раді не буде нічого. А сільська баба, як захоче взимку не замерзнути, сяде в тюрму. Потужні зміни, яких ми заслуговуємо.

Мені здається, так не повинно бути. Ліс треба берегти, але точно не такими методами. Всі чудово знають, як влаштована кримінальна вирубка лісів. Як лісники продають ліс тисячами кубів без документів, як ліс возять з лісу вночі і як поліція і місцева влада старанно закривають очі на порушників. Для того, щоб це припинити, достатньо мати справну поліцію і не призначати на державні посади корупціонерів. Але Кривокобилко і його колеги посадять стару бабу. Бо корупціонери забезпечать наступні вибори, а з баби що візьмеш?

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.