Ізраїль повернув 1966 палестинських в'язнів. Серед них - 250 осіб, засуджених до тюремних термінів, у тому числі ті, що відбували довічні терміни.

Натомість повернуто 20 живих ізраїльтян і буде повернуто 27 чи 28 (дані різняться) тіл загиблих в полоні. Хамасзаявив, що не всі тіла ще знайдені, потрібен час.

А бачили, як тріумфально Хамас катається на джипах зруйнованими вулицями Гази? Як розстрілює "колаборантів" - всіх, хто, на їхню думку "співпрацював" з Моссадом чи ЦАХАЛ? Читали, що Хамас відмовився здавати зброю і хоче інтегруватися до лав палестинських збройних сил? А куди зразу поділися голодні діти? Де вони? Навіть Аль-Джазіра припинила показувати серцезупинні сюжети.

"Молодці" ісламісти. Вміють грати в довгу.

Наразі Хамас є ключовим гравцем у переговорах, оскільки саме він контролює питання закінчення війни та повернення спочатку заручників, а зараз тіл з Сектору Гази.

І так, Ізраїль вимушений вести непрямі переговори з Хамас (за посередництва Катару та Єгипту). Бо саме Хамас впливає на доступ до Сектора Гази та його внутрішню логістику. Саме Хамас де-факто керує всіма гуманітарними напрямками в Газу. Саме Хамас має ресурси та вплив, які роблять його незамінним у політичному житті Сектора Гази та Палестини. Читайте також: "Початок великих процесів": експерт-міжнародник Семиволос про визнання Палестини

І це триндець, скажу я вам. Бо ті, хто програв, не поводять себе як переможці, не влаштовують тріумфи і феєрверки.

Всі виставлені їм умови вони крутили на великому пальці лівої ноги.

Так, я знаю, що на довгострокові ігрища з Хамас не погоджуються США та Ізраїль.

Мирний процес, початок якого заявлений, передбачає повну відсутність Хамас як владної структури в Газі. Їм відвели певну роль - обмін заручників та припиненням вогню. Далі роль Хамас повинна бути зведена до нуля.

Але у Хамас свої плани. Хамас:

не визнає право Ізраїлю на існування;

виступає за палестинську державу "від моря до Йордану";

не бажає роззброюватися;

заявляє про право боротися за "свободу і самовизначення";

бачить себе як частину майбутнього політичного ландшафту.

І що з цим будуть робити, не зрозуміло.

Трамп, звісно, молодець. Припинив вже 8-му війну. Але що не зробиш заради подарованого катарцями літака і бізнесу за катарські гроші. Розумник.

Тепер Хамас має бути йому вдячним від землі й до неба.

А ізраїльтянам, видається, доведеться все починати спочатку. А шанс був.

Газа повністю зруйнована. Це ціна, яку заплатили не жителі, а Хамас за напад на Ізраїль. Але постраждали всі.

І я не сумніваюсь, що якби Хамас зараз зміг би напасти ще раз на Ізраїль, то це було б зроблено без жодного сумніву. Навіть розуміючи наслідки.

Це і є фанатизм. Це і є політика, за якої культивується лише ненависть і власне життя не становить жодної цінності. І тут абсолютно не працює логіка і здоровий глузд. Читайте також: Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес

Тому Хамас зараз просто отримав час, коли можна передихнути й почати підготовку до нової фази війни.

І тут дуже згодяться звільнені з ізраїльських вʼязниць терористи. Ну, ви ж не вірите, правда, що хамасівці візьмуть у руки лопати та кирки, щоб відновлювати свою країну?

Частину звільнених терористів відправлять до Катару чи Туреччини в рамках домовленостей. Але основна маса залишиться. І точно не для того, щоб відбудовувати зруйновані будинки.

Відбудовувати будуть всі інші. Сюди підуть кошти міжнародних організацій. Як вже було. Історія ж циклічна. А от що на ті кошти робитимуть, питання. Може, знову тунелі та виробництво зброї.