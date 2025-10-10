Загрози конкретним американським бізнес-інтересам у зв’язку з цим призвели до перегляду позиції американського президента.

Стрімка зміна позиції Трампа, яка раніше була дуже прихильною до Нетаньягу, почалася після удару Ізраїлю по Катару .

Друга опція: усі розуміють, що угоді бракує багатьох деталей, а Трамп узагалі не готовий до такої розумової діяльності . Крім омріяної Нобелівської премії миру, він воліє радше зробити груповий знімок на галявині Білого дому зі звільненими заручниками та вкотре дорікнути Джо Байдену, що для нього є окремою насолодою в житті.

Власне, тут Катар, із населенням меншим, ніж у Тель-Авіві, але з великою фінансовою спроможністю, може вчасно надавати відповідні поради правильним людям, які беруть участь у грі.

Бібі з подивом для себе зрозумів, що в цій картярській грі в його кишенях просто не вистачить грошей.

Джерело

Про автора. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.