Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес
Експерти, до яких я прислухаюся, в один голос говорять про виняткову роль Катару в досягненні угоди про припинення війни
Стрімка зміна позиції Трампа, яка раніше була дуже прихильною до Нетаньягу, почалася після удару Ізраїлю по Катару.
Загрози конкретним американським бізнес-інтересам у зв’язку з цим призвели до перегляду позиції американського президента.
Друга опція: усі розуміють, що угоді бракує багатьох деталей, а Трамп узагалі не готовий до такої розумової діяльності. Крім омріяної Нобелівської премії миру, він воліє радше зробити груповий знімок на галявині Білого дому зі звільненими заручниками та вкотре дорікнути Джо Байдену, що для нього є окремою насолодою в житті.
Читайте також: "Ми оголошуємо сьогодні кінець війни": речник ХАМАС Халіль аль-Хайя повідомив про припинення вогню у секторі Гази
Власне, тут Катар, із населенням меншим, ніж у Тель-Авіві, але з великою фінансовою спроможністю, може вчасно надавати відповідні поради правильним людям, які беруть участь у грі.
Бібі з подивом для себе зрозумів, що в цій картярській грі в його кишенях просто не вистачить грошей.
Про автора. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
