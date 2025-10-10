Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес

10 жовтня, 2025 п'ятниця
10:02
Погляд

Експерти, до яких я прислухаюся, в один голос говорять про виняткову роль Катару в досягненні угоди про припинення війни

Зміст

Стрімка зміна позиції Трампа, яка раніше була дуже прихильною до Нетаньягу, почалася після удару Ізраїлю по Катару

Загрози конкретним американським бізнес-інтересам у зв’язку з цим призвели до перегляду позиції американського президента.

Друга опція: усі розуміють, що угоді бракує багатьох деталей, а Трамп узагалі не готовий до такої розумової діяльності. Крім омріяної Нобелівської премії миру, він воліє радше зробити груповий знімок на галявині Білого дому зі звільненими заручниками та вкотре дорікнути Джо Байдену, що для нього є окремою насолодою в житті.

Читайте також: "Ми оголошуємо сьогодні кінець війни": речник ХАМАС Халіль аль-Хайя повідомив про припинення вогню у секторі Гази

Власне, тут Катар, із населенням меншим, ніж у Тель-Авіві, але з великою фінансовою спроможністю, може вчасно надавати відповідні поради правильним людям, які беруть участь у грі

Бібі з подивом для себе зрозумів, що в цій картярській грі в його кишенях просто не вистачить грошей.

Джерело

Про автораІгор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Світ
політика
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Катар
Дональд Трамп
США
Економіка
Війна в Ізраїлі
Хамас
Беньямін Нетаньягу
Дипломатія
Придністров'я
Автор Оксана Ліховід
8 жовтня, 2025 середа
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
Tomahawk
Автор Марина Клюєва
9 жовтня, 2025 четвер
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
Автор Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
10:22
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
10:15
Огляд
міжнародний огляд
ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне
09:54
Володимир Зеленський
"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру
09:46
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
09:21
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО
09:02
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
08:29
Оновлено
Генштаб, фронт
За добу на фронті відбулося 245 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:28
Ексклюзив
тривога, стрес
Зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено: поради психологині, як заспокоїтися після обстрілів
08:04
OPINION
Трамп і Нобель: голуб полетить — яструб прилетить
07:45
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратили 1120 військових, 13 артсистем та 5 танків
07:29
Огляд
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
06:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС повідомив про припинення вогню у секторі Гази. Уряд Ізраїлю схвалив резолюцію
06:12
У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий
00:53
"Розвиток емпатії, інклюзивне мислення, психічне здоров’я": діти 5-10 років зможуть відвідувати інтерактивні заняття "Уроки Турботи"
00:00
Оновлено
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
2025, четвер
9 жовтня
22:52
Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
22:23
Bring Kids Back UA
"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ
21:51
Збірна України, Бельгія - Україна, Єгор Ярмолюк
ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією
21:42
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
21:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України
21:09
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
21:08
Анонс
Експозиція Алли Горської та Віктора Зарецького
50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
20:59
Пресреліз
Арсеній Яценюк
Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
Більше новин
