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OPINION

Харчова мафія знову рветься до годівниці міноборони

Тетяна Ніколаєнко
23 лютого, 2024 п'ятниця
12:07
Погляд Тетяна Ніколаєнко

Колегія Шостого апеляційного адміністративного суду 20 лютого винесла ухвалу, якою визнала дискримінаційними критерії "Державного оператора тилу" закупівель харчування для ЗСУ

Суд вважає дискримінаційними вимоги мати склади, РРО та журнали дератизації.

Ухвалу винесли якраз напередодні розкриття пропозицій і початку торгів на Prozorro. Торгів, які хоча б частково можуть змінити ринок постачальників міноборони.

Цікаво, що суд першої інстанції раніше вказав в ухвалі, що визначення кваліфікаційних критеріїв — дискреція ДОТ.

Але колегія Шостого апеляційного адміністративного суду думає інакше.

Тож подивімося детально на підписи внизу ухвали.

Це суддя Володимир Кузьменко — суддя Майдану... Він же фігурував на плівках Павла Вовка, де колишній голова ОАСК називав Кузьменка "нашим" у розмові про відмазування суддів апеляційної інстанції.

З суддею Ярославом Василенком ситуація не краща.

За даними "Схем", суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 подорожей у Крим з початку його окупації Росією та має незадекларовані апартаменти на березі Чорного моря у Севастополі, записані на дружину, якими вона володіє з 2020 року за паспортом громадянки Російської Федерації.

"При цьому у своїй декларації суддя не вказує ані кримське майно дружини, ані її російське громадянство. Окрім того, родина судді має нерухомість у Москві, яка також не відображена у майновій декларації Василенка", - йдеться в розслідуванні.

За даними "Слідства.інфо", третя суддя з ухвали Олена Ганечко раніше відмовилась повідомляти у декларації дані про дохід та кошти свого чоловіка, київського адвоката Ігоря Парубочия. Хоча його ім’я й телефон фігурували у комерційному оголошенні про продаж люксового позашляховика Porsche Cayenne та будинку за 300 тисяч доларів.

Прекрасна компанія правда?

Тепер про заявника. "ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ" - один з постачальників міноборони останніх років.

Номінально компанію очолює Юлія Павліченко. До цього компанія торгувала напоями. Іншим КВЕД було інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Крім "ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ", та ж Павліченко очолює "Максмед Інтернешнл".

У матеріалі "Наших грошей" за 2020 рік згадувалось, що ця фірма була прописана у бізнес-центрі "Євразія" на вул. Жилянській, 75. У цій же будівлі знаходилася громадська приймальня народного депутата попереднього скликання парламенту Олександра Грановського (БПП), який входив до найближчого оточення першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.

Зазвичай, "ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ" асоціюють з групою Адамовського та Якубовського (чиновник доби Януковича).

"ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ" оскаржував майже всі торги з харчування протягом останнього року.

Водночас саме цю компанію останнім часом МО звинуватило в масовому не довозі продуктів. Йдеться про суми в десятки мільйонів гривень.

Попри все торги з харчування відбудуться.

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
корупція в Україні
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