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OPINION

Хто хоче звільнити Буданова

Євген Магда
18 жовтня, 2024 п'ятниця
08:04
Погляд блог Євген Магда

Звільнення Буданова — подарунок Путіну "під ялинку"

Зміст

Усі ми нещодавно спостерігали інформаційну атаку на начальника ГУР Кирила Буданова з боку різних ЗМІ. Вона повинна була створити враження, що у ГУРівському господарстві багато проблем.

Бореться за зняття Буданова цікавий тандем, на який звернула увагу політична оглядачка Радіо NV  Юлія Забєліна. Це керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад, на підтанцовці у них — низка парламентаріїв від "Слуги народу" і, подейкують, бізнесмен Максим Кріппа, який виступає в ролі активного покупця різноманітних об'єктів попри війну, що триває. 

Поклад, до речі, виходець зі структури МВС, звісно, не перший і не останній, хто перейшов до СБУ, проте скандальний шлейф за ним тягнеться і досі.  Його Забєліна називає виконавцем доручень Єрмака у контексті прийдешніх виборів.

Проте перша атака на начальника ГУР провалилася. Головні причини — високий авторитет Буданова в Силах оборони та суспільстві, до того ж ГУР постійно демонструє результати своєї роботи в тилу ворога. Не сподобалися кадрові "танці Єрмака" і нашим західним партнерам. Інакше кажучи, авторитет та репутація начальника ГУР стали для нього надійним захистом.

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Зверніть увагу: Кирило Буданов (я вже про це колись згадував) - фактично єдиний керівник силових структур України, який очолював своє відомство ще до початку широкомасштабного вторгнення. І саме він попереджав про можливе вторгнення росіян на початку 2022 року. Боротьба проти нього серйозно підважує структуру не лише ГУР, але і Сил оборони в цілому.

Висока медійна активність Буданова не всім до вподоби, проте у нинішній ситуації вона грає роль захисного бар'єра. Однак Єрмаку не подобається той факт, що керівник ГУР за родом діяльності має доступ до президента Володимира Зеленського, може доносити до нього альтернативну інформацію з власних джерел та більш фахову.

Чи будуть нові спроби звільнити Буданова? На Печерських пагорбах у цьому не мають сумнівів і припускають, що четвертий квартал 2024 року стане у цьому питанні вирішальним. Багато речей навіть в умовах війни у нас намагаються завершити "під ялинку".

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Інформація про плани противників Буданова, чесно кажучи, шокує. Проти нього планується килимове інформаційне бомбардування, де своєрідними КАБами стануть замовні розслідування, депутатські запити, лідери громадської думки. Все, коротко кажучи, як у нас люблять та вміють. Апогеєм кампанії можуть стати звинувачення у співпраці з Росією, абсурдні за своєю природою, але вкрай чутливі в умовах війни. Навішування ярликів у суспільстві з низьким рівнем критичного мислення — мабуть, найкращий спосіб зруйнувати репутацію успішного генерала.

У начальника ГУР потужні опоненти, які не хочуть відступати. У цьому хитросплетінні найцікавішим виявляється те, що люди, які або говорять про готовність зробити все для Перемоги або повинні наближати її за родом служби, готові фактично підігравати Росії. Підігравати заради власної вигоди, адже зміна досвідченого керівника ГУР в умовах продовження російського наступу та високої активності кремлівської агентури виглядає, м'яко кажучи, недоречною.

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
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