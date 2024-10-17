Влада Зеленського тримається на псевдоновинах

Новину я читати не став. Бо мільярд дерев, мільйон дронів, 1ГВт, Татаров різав ворогів.

І "шашлик в маю - фсьо по*ую".

Де ще? У якій країні? Радник секретаря — коментує ситуацію на фронті?

Ні, коментувати можу і я. І навіть не брешучи в стилі: "фсьо харашо, прєкрасная маркіза".

Але ж я коментую від себе, а не від імені держави.

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От на таких псевдоновинах і тримається зелений режим.

Технологія називається в політтехнології: "Лжеексперт".

Тому і стає погано від таких заголовків від радників. Бо якщо інформація від ОПи — значить, або явна брехня, або маніпуляція.

Не читайте перед обідом радянських газет (закреслено) інформацію від ОПи.

Вистоїмо правдою. Попри всі зусилля ікспєрдів з Банкової.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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