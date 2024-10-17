Влада Зеленського тримається на псевдоновинах
Прочитав новину (заголовок): "Ситуація на фронті покращується", - радник ОП. І тьохнуло в серці від поганих передчуттів*
Новину я читати не став. Бо мільярд дерев, мільйон дронів, 1ГВт, Татаров різав ворогів.
І "шашлик в маю - фсьо по*ую".
Де ще? У якій країні? Радник секретаря — коментує ситуацію на фронті?
Ні, коментувати можу і я. І навіть не брешучи в стилі: "фсьо харашо, прєкрасная маркіза".
Але ж я коментую від себе, а не від імені держави.
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От на таких псевдоновинах і тримається зелений режим.
Технологія називається в політтехнології: "Лжеексперт".
Тому і стає погано від таких заголовків від радників. Бо якщо інформація від ОПи — значить, або явна брехня, або маніпуляція.
Не читайте перед обідом радянських газет (закреслено) інформацію від ОПи.
Вистоїмо правдою. Попри всі зусилля ікспєрдів з Банкової.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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