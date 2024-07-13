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OPINION

Хто сказав, що ми не платили за електрику?

Роман Вибрановський
13 липня, 2024 субота
16:03
Погляд Роман Вибрановський

Дозволю собі не погодитися з тезою, що "ми не платили за електрику десятиліттями"

Зміст

Ми платили й платимо. Просто нам не показували справжню ціну. Це правда, що десятиліттями ми платимо "за електрику" в платіжці значно менше, ніж вона коштує. Але нічого нізвідки не береться.

  • Ми платили за це, купуючи товари, бо до запровадження ринку населення субсидував бізнес. І втрачали конкурентні можливості з сусідами.
  • Ми платили з бюджету, який покривав дешевий газ, з якого робились дешеві тепло та електрика.
  • Ми платили з втрачених можливостей державних підприємств, які покривають різницю сьогодні. І платитимемо за побудову "атомних блоків", які "от-от з’являться". Насправді не зʼявляться, але ми заплатимо.
  • Ми платили послабленням політичної системи, яку купували монополісти, яким було вигідно продовжувати неприродні стосунки на ринку електроенергії.

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Просто всього не бачили або не хотіли бачити. Тому розв'язання проблеми не може полягати лише в піднятті цін. Підняття цін — умова необхідна, але недостатня. Доведено попередніми підняттями цін.

Після першого підняття не трапилося нічого, після другого підняття запитувати, куди пішли гроші, не можна, бо Міненерго називає російськими пропагандистами всіх, хто ставить додаткові запитання.

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Без прозорості у використанні коштів і реформування енергетичного сектору підвищення цін не приведе до бажаного результату. Необхідно забезпечити, щоб ці гроші дійсно інвестувалися в розвиток інфраструктури, модернізацію і підвищення ефективності системи, а не витрачалися на підтримку неефективних структур або потрапляли в корупційні схеми.

Тільки так можна забезпечити стабільний і прозорий ринок електроенергії, що працюватиме на користь як громадян, так і економіки в цілому.

Джерело

Про автора. Роман Вибрановський, український журналіст, голова правління Center for Human Capital

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Кабмін
уряд Шмигаля
Енергетика
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