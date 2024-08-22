З метою контролю суспільства він запроваджує 50 нових стандартів АІ (штучного інтелекту, - ред.)

У тому числі ідеологічних.

Як це працюватиме?

Комуністична партія Китаю анонсували, що ці 50 нових стандартів АІ сприятимуть та заохочуватимуть стандарти в інформаційній екосистемі близько 1000 китайських компаній.

Генерувальні моделі АІ будуть зобов'язані створювати та підтримувати в соцмережах наративи про соціалістичні ідеали Китаю.

Паралельно оператори центрів обробки даних спершу ідентифікуватимуть інодумців, а потім захищатимуть користувачів від цих несумлінних суб'єктів.

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Пишуть, що це буде виключно захист від контенту (такий собі тіньовий бан).

Але знаючи як працюють китайські спецслужби не виключаю, що крім тіньового банку інодумці отримають ще й фізичний "бан".

Китай швидкими кроками рухається до цифрової диктатури, яка контролюватиме кожну думку громадян.

Спостерігаймо за цими водночас небезпечними та цікавими процесами.

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Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ

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