1. Підвищення ставок

Отже, поки Захід демонструє свій страх перед потенційним зіткненням з РФ, Путін вирішив використати цей страх на свою користь. Провокації в Польщі, Естонії є новою тактикою.

Ціль: показати, що відмова Заходу від його мирного плану (передача Донбасу і замороження по лінії) - може мати наслідком глобальну війну.

Провокації є також його відповіддю на спроби посилення санкційного тиску по нафті. Ціль: змінити фокус з логіки санкцій і підтримки України, на мирні переговори — інакше велика війна.

2. Блекаут

Попри те, що в попередні роки спроби зробити блекаут не вдались, я бачу, що в цьому році Путін докладе максимум. І я думаю, в нього великі шанси на успіх. Блекаут також є частиною фінальної битви: знищення тилу. Очевидно, що блекаут на зиму завдасть дуже великої шкоди нам, і ще більше деморалізує тих, хто вже й так тримається з останніх сил. Ціль: зробити вимоги Путіна прийнятними для виснаженого населення.

3. Прорив на Донбасі

Прорив фронту зараз є головним завданням окупаційних військ. З цією метою російська армія починає витрачати м’ясо в непланових раніше масштабах. Це ще раз підтверджує, що Путін буде йти ва-банк, розуміючи, що після цього він навряд чи зможе продовжувати в такому ж темпі, як робив це останні два роки. Ціль прориву фронту має деморалізувати наші війська і керівництво, змусити погодитись на його умови.

Тому залякати наших партнерів провокаціями, деморалізувати населення — блекаутом, деморалізувати військових — проривом на фронті — нова формула Путіна в досягненні ним своїх цілей.

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист