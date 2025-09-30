Контури осінньої гри Путіна
Путін готується до фінальної битви, і схоже він вирішив її вести на всіх рівнях. Останні події більш-менш показують контури його планів
1. Підвищення ставок
Отже, поки Захід демонструє свій страх перед потенційним зіткненням з РФ, Путін вирішив використати цей страх на свою користь. Провокації в Польщі, Естонії є новою тактикою.
Ціль: показати, що відмова Заходу від його мирного плану (передача Донбасу і замороження по лінії) - може мати наслідком глобальну війну.
Провокації є також його відповіддю на спроби посилення санкційного тиску по нафті. Ціль: змінити фокус з логіки санкцій і підтримки України, на мирні переговори — інакше велика війна.
Читайте також: Осінній перемовний процес і логіка Трампа
2. Блекаут
Попри те, що в попередні роки спроби зробити блекаут не вдались, я бачу, що в цьому році Путін докладе максимум. І я думаю, в нього великі шанси на успіх. Блекаут також є частиною фінальної битви: знищення тилу. Очевидно, що блекаут на зиму завдасть дуже великої шкоди нам, і ще більше деморалізує тих, хто вже й так тримається з останніх сил. Ціль: зробити вимоги Путіна прийнятними для виснаженого населення.
3. Прорив на Донбасі
Прорив фронту зараз є головним завданням окупаційних військ. З цією метою російська армія починає витрачати м’ясо в непланових раніше масштабах. Це ще раз підтверджує, що Путін буде йти ва-банк, розуміючи, що після цього він навряд чи зможе продовжувати в такому ж темпі, як робив це останні два роки. Ціль прориву фронту має деморалізувати наші війська і керівництво, змусити погодитись на його умови.
Тому залякати наших партнерів провокаціями, деморалізувати населення — блекаутом, деморалізувати військових — проривом на фронті — нова формула Путіна в досягненні ним своїх цілей.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
