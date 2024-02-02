Торік заледве вдалося знайти в Київраді голоси, аби викинути всіх посіпак ОПЗЖ з керівних посад в комісіях. Депутатів ловили в кулуарах того дня.

Секретарю Київради Володимире Бондаренку, нагадую вам та іншим, що тоді було нелегко зібрати сесійний зал. Навіщо нам тепер такі новини на початку року, Віталію Кличку?

За голосуванням у Київраді ми будемо слідкувати. Але проблема значно глибша.

Як взагалі таке можливо?

Бо досі не прийнятий урядовий законопроєкт 7476, який виганяє з місцевих рад усіх представників проросійських партій. Був би він прийнятий — ми б цю тему наприкінці другого року повномасштабної війни не обговорювали.

Комітет ця урядова ініціатива пройшла, а в сесійний зал не може ніяк потрапити. І це при тому, що понад рік, як спікеру Русланові Стефанчуку подали листа, де понад 150 нардепів просять розглянути це питання. Тоді підписи зібрав Олег Дунда.

Якщо на заборону ФСБ у рясах голоси знайшли, то вони знайдуться під куполом і за цей урядовий проєкт.

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Дуже хотілося б тут бачити проактивну позицію голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, бо це ж її комітет пройшла ця ініціатива. Вона за неї мала б активно вболівати... Може, вирішальні голоси ОПЗЖ за скандальну містобудівну "реформу" 5655 не дають тут діяти проактивно? Питання нацбезпеки, між іншим, — це не розмінна монета... Хоча... Все ж впирається в цінності...

Але і це ще не все.

Мова ж іде не просто про депутата Київради від ОПЗЖ... Він у нас ще й адвокат Медведчука у цьому кейсі щодо книжки Кіпіані про Стуса... І тут вже мова про адвокатуру. Це інший комітет Верховної Ради, Денисе Маслов, Володимире Ватрас, Павле Павліш.

Нам треба щось робити з Асоціацією адвокатів. Цю монополію очолює соратниця Медведчука — Ізовітова. Очолює понад 10 років.

Портнов і Медведчук знали, що робили, коли вибудовували в адвокатурі кремлівський спрут. Адвокатура дає кадри в прокуратуру і суди. Нам треба судова реформа для того, щоб залучати більше інвестицій і змінювати економіку.

Як ми цю реформу в такій екосистемі, де розквітає кремлівський спрут, проведемо?

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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