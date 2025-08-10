"Кузькіна мать" Трампу?
Еліза Лівонен звернула увагу на цікаве повідомлення в сьогоднішньому випуску норвезького видання "The Barents Observer"
"Росатом може випробувати ракету з ядерним двигуном протягом наступних кількох днів. Військові закрили повітряний простір у зоні довжиною 500 км уздовж західного узбережжя Нової землі з 7 по 12 серпня. Попередження NOTAM (повідомлення пілотам), видане через російські авіаційні органи, діє з 21:00 UTC до вечора вівторка наступного тижня".
Автор статті пише, що російські конструктори зброї сподіваються викликати страх на Заході, розробивши Burevestnik, ядерну ракету з ядерним двигуном, що дає їй міжконтинентальну дальність.
Слід відзначити що вперше про існування такої ракети повідомив Путін у зверненні до Федеральних зборів 1 березня 2018 року. Він пафосно оголосив про створення російськими вченими низки "вундерваффе", зокрема, й крилатої ракети з ядерною силовою установкою.
Припускаю, що остаточна згода Путіна на зустріч з Трампом буде залежати від успішності випробувань нової "кузькіної матері". Раніше щось не клеїлося з нею. 8 серпня 2019 року, на полігоні Ньонокса, неподалік Сєвєродвінська, при випробуваннях двигуна сталась аварія, внаслідок якої загинуло щонайменше 5 науковців-розробників Росатому.
В кремлівському стилі лякати боягузливих західних політиків російськими "аналоговнєтами". Також Путін хоче справити враження і на свого китайського сюзерена Сі, мовляв, даремно мене недооцінюєш.
Тому стежимо уважно за полігоном на Новій Землі в Арктичному океані протягом найближчих 3-4 днів.
Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
