Веймарський трикутник, який обʼєднує Німеччину, Францію та Польщу, посилається, наприклад, на демократичний Веймар, місто великих поетів, ідеалістичних мрій та демократичної республіки. Вибір такої назви робив пряме посилання на ідеї демократії та рівності в регіоні. Крім цього, це — прямий наголос на історичному примиренні й порозумінні.

Я люблю місто Люблін. Дуже ціную те, що Люблін та його мешканці роблять для підтримки України та українців.

Але в історичному сенсі назва "Люблінський трикутник" має амбівалентну тінь, що може викликати дуже різні інтерпретації. Щобільше, така назва потенційно несе символіку ієрархії.

Читайте також: Сибіга почав візит у Польщу: вшанував пам'ять полеглих воїнів УНР і візьме участь у засіданні Люблінського трикутника Саме тому я був і залишаюся при думці, що згода на таку назву з боку України у 2020 році було недобре продуманим і поквапливим рішенням.

Українсько-польсько-литовська співпраця — наше велике надбання. Сучасна історія такої співпраці має не пʼять, а вже скоро тридцять пʼять років. Її треба всіляко берегти та зміцнювати.

Але в умовах, коли наші партнери наповнюють політичним змістом кожну історичну аналогію, нам також варто з гідністю витримувати цю лінію і навчати їх взаємно ввічливого історичного мислення.

А для цього є гарні назви українських міст, таких самих хороших, як Люблін. Це і Луцьк, де був зʼїзд європейських монархів у 1429 році, і Камʼянець, і Острог, і навіть древній руський Галич.