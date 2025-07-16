Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника: про що говоритимуть

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У межах переговорів з міністрами закордонних справ Литви - Кястутісом Будрісом, та Польщі - Радославом Сікорським, обговорюватиметься поточна безпекова ситуація в Україні та ширшому регіоні, зокрема в контексті спільного кордону з Білоруссю та Росією.

Окрему увагу сторони приділять розширенню військово-технічної співпраці, координації зусиль зі США та ЄС у напрямку санкційного тиску на Росію, а також боротьбі з російськими гібридними загрозами, включаючи дезінформацію.

Ключовими темами зустрічі стануть підтримка євроатлантичних прагнень України, розвиток спільних інфраструктурних ініціатив, а також поглиблення культурної, освітньої та міжлюдської співпраці між трьома країнами.

За результатами перемовин очікується ухвалення спільної заяви міністрів.

Довідково. Люблінський трикутник, заснований у 2020 році, цьогоріч відзначає п’яту річницю. Формат створений для координації регіональних зусиль у сферах безпеки, економіки та інтеграції України до ЄС і НАТО.