Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника: про що говоритимуть
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 16 липня візьме участь у зустрічі глав МЗС країн Люблінського трикутника — України, Литви та Польщі
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У межах переговорів з міністрами закордонних справ Литви - Кястутісом Будрісом, та Польщі - Радославом Сікорським, обговорюватиметься поточна безпекова ситуація в Україні та ширшому регіоні, зокрема в контексті спільного кордону з Білоруссю та Росією.
Окрему увагу сторони приділять розширенню військово-технічної співпраці, координації зусиль зі США та ЄС у напрямку санкційного тиску на Росію, а також боротьбі з російськими гібридними загрозами, включаючи дезінформацію.
Ключовими темами зустрічі стануть підтримка євроатлантичних прагнень України, розвиток спільних інфраструктурних ініціатив, а також поглиблення культурної, освітньої та міжлюдської співпраці між трьома країнами.
За результатами перемовин очікується ухвалення спільної заяви міністрів.
Довідково. Люблінський трикутник, заснований у 2020 році, цьогоріч відзначає п’яту річницю. Формат створений для координації регіональних зусиль у сферах безпеки, економіки та інтеграції України до ЄС і НАТО.
- Міністр закордонних справ Кястутіс Будрис заявив, що ЄС і Україна повинні рухатися вперед з економічною інтеграцією.
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