Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Макрон вибрався з європейської мушлі обережності
OPINION

Макрон вибрався з європейської мушлі обережності

Орест Сохар
1 березня, 2024 п'ятниця
18:01
Погляд Орест Сохар

Коаліція боєприпасів та ракет і європейські війська в Україні як опція

Остерігатися "ескалації конфлікту" французький президент Емманюель Макрон перестав не просто так, а під тиском низки східних країн ЄС. Нові члени Євроспільноти вважають, що Кремль може напасти на одну з них уже цього року: саме тому "східний" блок настільки проактивний у допомозі України.  Позиція Макрона, крім іншого, дає Парижу шанс повернути лідерство в межах ЄС, — на тлі консервативності Берліна, зорієнтованого на неквапливий Вашингтон. 

Макрон досить яскраво перебирає у Байдена безпекове лідерство в Європі.  Його заяви — за підсумками понеділкової зустрічі європейських лідерів — це перша спроба навести фокус ЄС на "локальну" війну, від якої у більшості країн Старого Світу давно вже підгоряють пʼяти.

Ось декілька з заяв французького президента:

  • Створюється нова коаліція з постачання Україні ракет та боєприпасів великої дальності. 
  • ЄС закуповуватиме снаряди для ЗСУ поза межами спільноти. Йдеться про 800 тис. боєприпасів. Це крутезне рішення, бо до того Париж хотів "заощадити": тобто скерувати гроші на розширення виробництва в межах ЄС та з часом відправити до України снаряди "Made in EU". А це обернулося б додатковим роком очікувань.  
  • На горизонті засвітилися сигнальні вогні французьких винищувачів Mirage. Хоча господар Єлисейського палацу і сказав, що зараз перемовин на цю тему не ведеться, але чимало інсайдерської інформації свідчить про протилежне.   
  • І найсмачніше: Макрон не виключив відрядження західних сухопутних військ для боротьби з московитами.

Читайте також: Не чекайте легіонів НАТО в Україні

Французький президент показав, що може бути хорошим тролем Кремля. Адже його ключові заяви — це красива відповідь бункерному на заклики до "мирних переговорів". 

Варто зауважити, що офіційно про участь солдатів НАТО у війну з РФ не йдеться: опція дуже складна в реалізації, і проти виступають не тільки ментальні соратники кремля в Євроспільноті, але й деякі друзі Києва, такі як чеський премʼєр Петр Фіала. Не даремно, Столтенберг поспішив заявити, що "ніхто війська НАТО в Україну не відправлятиме". 

Макрон говорив саме про "західні сухопутні війська", додавши: "Нічого не варто виключати". Іншими словами, він натякнув, що декілька країн Євроспільноти можуть зміцнити ЗСУ власними армійськими підрозділами. Це такий собі політичний привіт Путіну, аби той особливо не розраховував на погіршення для України ситуації на фронті. 

Читайте також: Іноземні війська в Україні: "лайтовий" варіант НАТО для нас

Париж, слідом за Лондоном, — уже друга європейська столиця, що зайняла чутливу позицію щодо ситуації в Україні, ігноруючи привид "ескалації конфлікту" з Путіним. У цій компанії не вистачає Берліна, але німецький уряд за звичкою "валяє Шольца" та приєднається в найкритичніший момент.

Ще зарано робити висновки, на кшталт "Європа прокидається". Подивимось, що буде далі.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Франція
Війна з Росією
Емманюель Макрон
НАТО
зброя для України
Читайте також:
Міністерство оборони України
29 лютого, 2024 четвер
У чотирьох областях виявили безпідставних виплат військовим на 186,6 млн грн, - Міноборони
Мітч МакКоннелл
28 лютого, 2024 середа
Лідер республіканців у сенаті США Макконнелл оголосив про відставку
Роман Костенко
29 лютого, 2024 четвер
Комітет ВР зберіг відстрочку від мобілізації аспірантам-контрактникам, - нардеп Костенко
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.01
    Купівля 38.01
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 41.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 березня
18:41
Огляд
"Дюна:Частина друга"
Опинитися серед "Залишенців": що подивитися на вихідних
18:23
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
Анчелотті анонсував повернення у ворота "Реалу" головного конкурента Луніна
18:23
Нідерланди_ прапор
Патрульні катери та десантні кораблі: Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України
18:14
Лассіна Траоре
"Шахтар" заборгував майже 7 млн євро багаторазовому переможцю ЛЧ
18:06
Андрій Кокотюха
Уряд присудив премію Лесі Українки за 2023 рік трьом митцям
18:00
Мобілізація, повістки
У Мін'юсті припустили ймовірність мобілізації ґвалтівників і вбивць, але за однієї умови
17:54
Служба безпеки України
Російським генералам, які наказали замінувати зерновий коридор, оголосили підозру
17:42
Оновлено
на фото Володимир Зеленський (справа) і Марк Рютте (зліва)
Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду: що вона передбачає
17:33
РФ атакувала ракетами Костянтинівку в ніч на 1 березня: поранено людину, пошкоджено відділок поліції, лікарню, дитсадки
17:32
Європейська Солідарність
"Європейська Солідарність" закликає владу припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції, - заява
17:30
Ексклюзив
Олег Навальний
Є шанс, що вбивство Навального мотивує до спротиву та радикалізує протести в РФ, - соціолог Ейдман
17:29
Путін_Росгвардія
"Війська РФ перебувають на історично російських територіях": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 1 березня
17:21
Ексклюзив
Сергій Піпко
Військовий експерт Киричевський: українська влада має заохочувати людей, які вдома конструюють ракети
17:19
Путін
Путін підписав щорічний указ щодо призову на військові збори громадян РФ, які перебувають у запасі
17:06
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони скинули над окупованими територіями агітаційні листівки. Деталі
17:06
На фото: фільм "Буча"
"Помилки — не привід засуджувати": актор Яцентюк обурився через критику фільму "Буча"
16:54
Санкції на алмази
Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів
16:53
Болгарія
У Болгарії почала діяти заборона на імпорт нафти з РФ
16:37
Олексій Нікітін
Лауреатом премії імені Шолом-Алейхема став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі"
16:34
Оновлено
похорон Навального
На Борисівському цвинтарі в Москві поховали Навального
16:31
Роснефть
Роснафта почала процес продажу свого підрозділу в Німеччині
16:29
пам’ятна монета "Батьківське щастя"
Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету "Батьківське щастя"
16:24
Вогонь, пожежа
У Криму оголосили ракетну загрозу: окупанти кажуть про роботу ППО, партизани фіксують прильоти
16:22
Окупанти масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є поранений
16:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
РФ влаштувала на ТОТ фестиваль, на який прибула "молода агентура", що нібито представляє різні країни світу, - Спротив
16:14
Ексклюзив
блокада українсько-польського кордону
Це нечесно, коли український кордон заблокований, а через білоруський у Польщу потрапляють російські товари, - нардеп Княжицький
16:08
путін
У НАТО назвали погрози Путіна використати ядерну зброю психологічним залякуванням
16:08
OPINION
Олексій Панич
У Польщі скелет невизнаної колонізації досі у шафі
16:05
Пресреліз
"Разом вистоїмо": Європейський Союз надає підтримку МСП України під час війни
16:02
На фото: Стівен Гейган
Режисер Стівен Гейган розповів нові деталі про смерть Гіта Леджера - виконавця ролі Джокера
15:54
Ілон Маск
"Відмовилася від місії розробляти ШІ на благо людства": Маск подав до суду на OpenAI
15:42
Правильне схуднення
У ВООЗ підрахували, що понад мільярд людей у світі страждають на ожиріння: головні групи ризику
15:28
Ексклюзив
Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг
Українські малі та середні підприємства вже отримали €100 млн підтримки від ЄС
15:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Ексклюзив
"Під щільним вогнем": офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію на Мар'їнському напрямку
15:12
На фото: Джеймс Ганн
Джеймс Ганн почав зйомки нового "Супермена" та оголосив про зміну назви майбутнього фільму
15:12
Джанет Єллен
Заморожені активи РФ не зможуть замінити Україні допомогу США, - міністерка фінансів Єллен
14:41
Воювали проти України на сході: підозру в держзраді оголосили двом бойовикам, один з них - ексрозвідник
14:41
Михайло Подоляк
WSJ опублікувала деталі "мирних пропозицій" РФ навесні 2022 року: в ОП прокоментували
14:22
Київ, обстріл поліклініки
Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: чотирьох посадовців судитимуть за службову недбалість
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV