Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?

У рішенні, які отримала громадська ініціатива "Голка", суд прямим текстом звернув увагу на те, що Медведчук заперечував національно-визвольну боротьбу України за незалежність і пригадав куму путіна, як він зливав справи Стуса і Литвина. Про це йдеться у рішенні:

"Теза позивача "Свою независимость в 1991 году Украина получает не в результате национально-освободительной борьбы, а по договоренности с Москвой. Новая экономическая и политическая реальность побуждает российскую элиту не просто предоставить Украине независимость, но и подтолкнуть к ней" суперечить змісту частини преамбули Конституції України, а також її статті 5. Колегія суддів погоджується із тим, що позивач окресленою тезою фактично заперечив очевидний факт національно-визвольної боротьби України за незалежність, яка мала місце на багатьох етапах української історії та до якої мало безпосереднє відношення велике коло людей, в тому числі такі відомі історичні особи як Мазепа І.С., Грушевський М.С., Коновалець Є.М., Бандера С.А. та інші (серед яких і Юрій Литвин, і Василь Стус, захист яких був покладений саме на адвоката Віктора Медведчука).

Скаржниками у цій справі були адвокати Ілля Костін та Роман Титикало. Костін добровільно пішов на фронт і зазнає утисків з боку Асоціації адвокатів, яку досі очолює соратниця кума путіна Лідія Ізовітова.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює нардеп Денис Маслов ("Слуга народу"), навіть не намагається змінити прийнятий в часи Януковича закон "Про адвокатуру". Це попри те, що у своєму звіті за минулий рік Єврокомісія прописувала це у своїх вимогах. Цю ж вимогу підтримує і громадський сектор, зокрема Фундація DEJURE, ZMINA, громадська ініціатива "Голка" та низка інших представників громадського сектору.

Фото: reuters

На початку року народні депутати Анатолій Ткаченко ("Слуга народу") та Антоніна Славицька (група "Відновлення України") внесли законопроєкт , який передбачає можливість поєднувати військову службу та адвокатську діяльність. Його розкритикував член комітету Володимир Ватрас ("Слуга народу"). Досі ця ініціатива так і не потрапила на розгляд комітету.

Натомість Ватрас у травні зареєстрував проєкт (11279), який дозволяє притягати до відповідальності та штрафувати журналістів, котрі ототожнюють адвоката і його клієнта. Для розуміння, спікер Асоціації адвокатів Олексій Шевчук - адвокат покійного зрадника Іллі Киви. Він балотувався у Київраду на Оболоні й зараз рекламується у Facebook і ця реклама направлена на киян. Таким чином з високою ймовірністю готується плацдарм під майбутні вибори.

А депутат Київради Ігор Кириленко, якого обрали від нині забороненої ОПЗЖ, був адвокатом Медведчука. І не виключено, що він захоче балотуватися знову. А люстраційних проєктів Верховна Рада так і не працювала. Навіть урядову законодавчу ініціативу (7476) про очищення місцевих рад від представників заборонених партій і ту не розглядали.

Пропозиція штрафувати журналістів з’явилася у парламенті після того, як Національна асоціація адвокатів оприлюднила своє відкрите звернення про "порушення медіа гарантій адвокатської діяльності". Таким чином вимоги Асоціації, яку очолюють соратники Медведчука, у Комітеті правової політики виконують доволі швидко.

Більше того у ватних адвокатів є підтримка з боку деяких ЗМІ. Так в адвоката не України Ростислава Кравця, чий телеграм-канал, за результатами дослідження "Голки", увійшов до кремлівської мережі, журналісти беруть коментарі щодо мобілізації та… дитячого манікюру.

Таке ж відбілювання влаштовували свого часу і нардепу Олександру Дубінському, якого судять за державну зраду.

Таким чином навіть на 11 році війни доводиться і нардепам, і деяким ЗМІ пояснювати, чому нацбезпекою не можна нехтувати.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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