Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?
Куму путіна Віктору Медведчуку, якого звинувачують у держзраді, відмовили у поновленні права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Київського окружного адміністративного суду
У рішенні, які отримала громадська ініціатива "Голка", суд прямим текстом звернув увагу на те, що Медведчук заперечував національно-визвольну боротьбу України за незалежність і пригадав куму путіна, як він зливав справи Стуса і Литвина. Про це йдеться у рішенні:
"Теза позивача "Свою независимость в 1991 году Украина получает не в результате национально-освободительной борьбы, а по договоренности с Москвой. Новая экономическая и политическая реальность побуждает российскую элиту не просто предоставить Украине независимость, но и подтолкнуть к ней" суперечить змісту частини преамбули Конституції України, а також її статті 5. Колегія суддів погоджується із тим, що позивач окресленою тезою фактично заперечив очевидний факт національно-визвольної боротьби України за незалежність, яка мала місце на багатьох етапах української історії та до якої мало безпосереднє відношення велике коло людей, в тому числі такі відомі історичні особи як Мазепа І.С., Грушевський М.С., Коновалець Є.М., Бандера С.А. та інші (серед яких і Юрій Литвин, і Василь Стус, захист яких був покладений саме на адвоката Віктора Медведчука).
Скаржниками у цій справі були адвокати Ілля Костін та Роман Титикало. Костін добровільно пішов на фронт і зазнає утисків з боку Асоціації адвокатів, яку досі очолює соратниця кума путіна Лідія Ізовітова.
Комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює нардеп Денис Маслов ("Слуга народу"), навіть не намагається змінити прийнятий в часи Януковича закон "Про адвокатуру". Це попри те, що у своєму звіті за минулий рік Єврокомісія прописувала це у своїх вимогах. Цю ж вимогу підтримує і громадський сектор, зокрема Фундація DEJURE, ZMINA, громадська ініціатива "Голка" та низка інших представників громадського сектору.
Фото: reuters
На початку року народні депутати Анатолій Ткаченко ("Слуга народу") та Антоніна Славицька (група "Відновлення України") внесли законопроєкт, який передбачає можливість поєднувати військову службу та адвокатську діяльність. Його розкритикував член комітету Володимир Ватрас ("Слуга народу"). Досі ця ініціатива так і не потрапила на розгляд комітету.
Натомість Ватрас у травні зареєстрував проєкт (11279), який дозволяє притягати до відповідальності та штрафувати журналістів, котрі ототожнюють адвоката і його клієнта. Для розуміння, спікер Асоціації адвокатів Олексій Шевчук - адвокат покійного зрадника Іллі Киви. Він балотувався у Київраду на Оболоні й зараз рекламується у Facebook і ця реклама направлена на киян. Таким чином з високою ймовірністю готується плацдарм під майбутні вибори.
А депутат Київради Ігор Кириленко, якого обрали від нині забороненої ОПЗЖ, був адвокатом Медведчука. І не виключено, що він захоче балотуватися знову. А люстраційних проєктів Верховна Рада так і не працювала. Навіть урядову законодавчу ініціативу (7476) про очищення місцевих рад від представників заборонених партій і ту не розглядали.
Пропозиція штрафувати журналістів з’явилася у парламенті після того, як Національна асоціація адвокатів оприлюднила своє відкрите звернення про "порушення медіа гарантій адвокатської діяльності". Таким чином вимоги Асоціації, яку очолюють соратники Медведчука, у Комітеті правової політики виконують доволі швидко.
Більше того у ватних адвокатів є підтримка з боку деяких ЗМІ. Так в адвоката не України Ростислава Кравця, чий телеграм-канал, за результатами дослідження "Голки", увійшов до кремлівської мережі, журналісти беруть коментарі щодо мобілізації та… дитячого манікюру.
Таке ж відбілювання влаштовували свого часу і нардепу Олександру Дубінському, якого судять за державну зраду.
Таким чином навіть на 11 році війни доводиться і нардепам, і деяким ЗМІ пояснювати, чому нацбезпекою не можна нехтувати.
Спеціально для Еспресо
Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"
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