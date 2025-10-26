Спілкування з військовими та цивільними зміцнило переконання, що нам катастрофічно не вистачає усвідомлення історичної тяглості війни або її тривалої передісторії.

Це питання надзвичайної ваги.

Поверхове, "мілке" сприйняття сьогоднішньої війни негативно впливає на мобілізацію суспільства і військових, а також спричинить купу проблем у повоєнні часи.

Це видно вже нині. Лише побіжного аналізу достатньо, щоб побачити актуальні і ймовірні прояви проблеми у питаннях національної ідентичності, мови, громадянської свідомості, електоральних вподобань, а відтак політики майбутніх урядів. Тут можна продовжувати.

