Ми катастрофічно не усвідомлюємо тяглості війни
Ще про одне масштабне питання, яке потребує не лише роздумів, а й системних рішень
Спілкування з військовими та цивільними зміцнило переконання, що нам катастрофічно не вистачає усвідомлення історичної тяглості війни або її тривалої передісторії.
Це питання надзвичайної ваги.
Поверхове, "мілке" сприйняття сьогоднішньої війни негативно впливає на мобілізацію суспільства і військових, а також спричинить купу проблем у повоєнні часи.
Це видно вже нині. Лише побіжного аналізу достатньо, щоб побачити актуальні і ймовірні прояви проблеми у питаннях національної ідентичності, мови, громадянської свідомості, електоральних вподобань, а відтак політики майбутніх урядів. Тут можна продовжувати.
Читайте також: Багато хто з нас досі не відчуває масштабу проблеми
Кількаденна відпустка у рідному Дрогобичі шокувала одним випадком. У День Покрови в місті відбувалася з цієї нагоди велика хода військових, ветеранів і цивільних. В інтервалі пʼяти хвилин повз мене пройшли два місцевих підлітки, незнайомих між собою, які розмовляли телефонами з кимось з однолітків. Обидва майже в один в голос висловили комусь з того боку слухавки здивування "якоюсь х*йнею", яка зараз відбувається в місті. Це були юнаки років сімнадцяти, і вони точно мали на увазі ось цей марш. Це Львівщина, друзі…
Шановне небайдуже товариство, ведіть просвітництво серед дітей, бо це майбутнє. Шановні побратими-військові, займайтеся просвітництвом серед особового складу, бо це сьогодення.
Маємо серйозні прогалини в цьому сенсі. У цьому є і прагматичний сенс. Ідеологічно підготовлена публіка показує значно кращі результати в час війни. Найуспішніші добровольчі формування як приклад.
Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
