Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Ми катастрофічно не усвідомлюємо тяглості війни
OPINION

Ми катастрофічно не усвідомлюємо тяглості війни

Михайло Басараб
26 жовтня, 2025 неділя
10:02
Погляд

Ще про одне масштабне питання, яке потребує не лише роздумів, а й системних рішень

Зміст

Спілкування з військовими та цивільними зміцнило переконання, що нам катастрофічно не вистачає усвідомлення історичної тяглості війни або її тривалої передісторії. 

Це питання надзвичайної ваги

Поверхове, "мілке" сприйняття сьогоднішньої війни негативно впливає на мобілізацію суспільства і військових, а також спричинить купу проблем у повоєнні часи. 

Це видно вже нині. Лише побіжного аналізу достатньо, щоб побачити актуальні і ймовірні прояви проблеми у питаннях національної ідентичності, мови, громадянської свідомості, електоральних вподобань, а відтак політики майбутніх урядів. Тут можна продовжувати. 

Читайте також: Багато хто з нас досі не відчуває масштабу проблеми

Кількаденна відпустка у рідному Дрогобичі шокувала одним випадком. У День Покрови в місті відбувалася з цієї нагоди велика хода військових, ветеранів і цивільних. В інтервалі пʼяти хвилин повз мене пройшли два місцевих підлітки, незнайомих між собою, які розмовляли телефонами з кимось з однолітків. Обидва майже в один в голос висловили комусь з того боку слухавки здивування "якоюсь х*йнею", яка зараз відбувається в місті. Це були юнаки років сімнадцяти, і вони точно мали на увазі ось цей марш. Це Львівщина, друзі… 

Шановне небайдуже товариство, ведіть просвітництво серед дітей, бо це майбутнє. Шановні побратими-військові, займайтеся просвітництвом серед особового складу, бо це сьогодення. 

Маємо серйозні прогалини в цьому сенсі. У цьому є і прагматичний сенс. Ідеологічно підготовлена публіка показує значно кращі результати в час війни. Найуспішніші добровольчі формування як приклад. 

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
життя
історія України
Війна з Росією
Читайте також:
Путін на зустрічі з Герасимовим оголошує 30-годинне великоднє перемир'я (19.04.2025)
Автор Віталій Бесараб
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Росія продовжуватиме бойові дії в Україні й спробує відкрити другий або навіть третій фронт, - генерал армії США Кларк
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
Вчені COVID-19
Автор Марія Науменко
25 жовтня, 2025 субота
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
Київ
+7.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 жовтня
11:10
Оновлено
Наслідки обстрілу росіянами Деснянського району Києва
РФ атакувала Україну дронами: у Києві 3 людини загинуло, у Чернігові БПЛА влучив по підприємству
10:46
ППО ЗСУ
За ніч ППО знешкодила 90 зі 101 БПЛА
10:18
Сербія
Сербія заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та РФ
09:57
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні 1200 БПЛА, більш ніж 1360 КАБів та понад 50 ракет, - Зеленський
09:14
Дональд Трамп
Трамп планує створити "Золотий флот" для протидії Китаю, - WSJ
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбувся 181 бій: найгарячіше на Покровському напрямку
08:07
Партизани "Атеш" завдали удару по логістиці окупантів у Криму
08:02
OPINION
"Тріада" Дмітрієва неприйнятна для України
07:30
Огляд
Від київських мрій до створення в США перших вертольотів: 53 роки тому не стало Ігоря Сікорського
07:26
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 танки, 18 бронемашин та 900 військових
01:38
Кетрін Конноллі
Президенткою Ірландії обрано ліву пацифістку Кетрін Конноллі, яка проти членства у НАТО та засуджує збільшення оборонних бюджетів в ЄС
00:53
опалення
Взимку температура в квартирах буде +5, +10, ворог сподівається "зламати" нас щоб були підтримані його вимоги, - Сергій Флеш
00:14
Дональд Трамп
Трамп дав ХАМАСу 48 годин, щоб почати повертати тіла загиблих ізраїльських заручників
2025, субота
25 жовтня
23:43
Кирило Дмитрієв
Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у Вашингтоні про "російське населення" в Україні
23:41
Ексклюзив
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
22:37
Трамп і Путін
"Я не збираюсь марнувати час": Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений, що укладе угоду
22:03
Кирило Буданов
По яких двох напрямках Україна б'є вглиб Росії: пояснення від Буданова
21:37
Соціальні мережі, месенджери
Єврокомісія виявила порушення Digital Services Act з боку TikTok, Facebook та Instagram
21:16
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"ЛНЗ" переміг "Металіст 1925" й очолив турнірну таблицю, "Полісся" рознесло "Оболонь", "Карпати" не впоралися з "Рухом": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
21:09
Ексклюзив
Віталій Портников
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
20:54
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром
20:50
годинник
Україна вночі 26 жовтня переходить на зимовий час
20:44
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Австрійський суд розгляне питання щодо видачі Україні ексгенерала СБУ Наумова
20:21
Дрон-перехоплювач OCTOPUS на Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні (24.10.2025)
Умєров: спершу ми експериментально випустимо 1 000 дронів-перехоплювачів OCTOPUS
20:08
OPINION
"Гади", Кузьмінський і всі-всі-всі...
19:44
Netflix закрив студію, яка створила мобільну гру "Squid Game: Unleashed"
19:42
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников
19:00
Навчання
Росія подвоїть кількість "радників із виховання" в школах та коледжах до 60 тисяч
18:58
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Головна мета Росії - енергетичний колапс в Україні на початку січня і далі запуск ІПСО, - експерт Омельченко
18:55
На Полтавщині виявили закопаний плід дитини
18:16
Російський безпілотник "Молнія" в якості дрона-матки для FPV
Харків атакували FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": які наслідки
18:06
Ексклюзив
Коаліція охочих
На жаль, на Заході не говорять про перемогу України над Росією, - британський політолог Кузьо
18:01
OPINION
У чому проблема Трампових санкцій проти Лукойла та Роснєфті
17:48
Камала Гарріс
"Я ще не закінчила". Камала Гарріс готова знову балатуватися у президенти
17:43
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
У сучасній війні велика територія РФ вже не дає переваги, це більше недолік, - генерал армії США Кларк
16:58
Ексклюзив
Руслан Стефанчук
На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс
16:47
винищувачі JAS 39 Gripen
Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський
16:21
вибух, ракетна атака
Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині
16:02
OPINION
Сирія готова миритися з Москвою?
15:55
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги та приєднатися до ініціативи PURL, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV