Ми не маємо судового механізму встановлення істини
Щоб суспільства не розпадалися на частини з різними правдами, в них існує механізм встановлення істини — суд
Ми живемо в часи постправди.
Розслідувачі аргументовано кажуть, що російський паспорт фейковий (обережно зауважу, що це не вперше).
А далі спрацьовує фактор віри.
Відповідно до своєї картини світу, одні вірять, що фейковий.
Відповідно до своєї картини світу, інші вірять, що справжній.
Щоб суспільства не розпадалися на частини з різними правдами, в них існує механізм встановлення істини — суд.
Він зовні має різний вигляд у додержавних традиційних спільнотах, в архаїчних державах та в модерних. Але по суті механізм один — істину встановлює суд.
Оскільки в нас відсутній судовий механізм встановлення істини, це поганий дзвіночок.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
