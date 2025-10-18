Ми живемо в часи постправди.

Розслідувачі аргументовано кажуть, що російський паспорт фейковий (обережно зауважу, що це не вперше).

А далі спрацьовує фактор віри.

Відповідно до своєї картини світу, одні вірять, що фейковий.

Відповідно до своєї картини світу, інші вірять, що справжній.

Щоб суспільства не розпадалися на частини з різними правдами, в них існує механізм встановлення істини — суд.

Він зовні має різний вигляд у додержавних традиційних спільнотах, в архаїчних державах та в модерних. Але по суті механізм один — істину встановлює суд.

Оскільки в нас відсутній судовий механізм встановлення істини, це поганий дзвіночок.

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

